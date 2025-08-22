Festa do Viño do Condado do Tea
O viño volverá a encher os vasos no Condado do Tea
Do 29 ao 31, veciños e visitantes catarán os caldos de maior calidade da comarca
A localidade de Salvaterra de Miño celebrará a súa tradicional Festa do Viño do Condado do Tea do venres 29 ao domingo 31 de agosto. Esta será a edición número 66 desta popular celebración que ten a este exquisito produto como protagonista e que, como novidade, prevese que contará coa participación de 29 adegas.
A cita gastronómica atrae cada verán a visitantes de diferentes zonas da xeografía galega e nacional que buscan probar a calidade dos mellores caldos dunha das cinco subzonas da Denominación de Orixe Rías Baixas.
O venres 29 os asistentes poderán gozar de diferentes actividades para degustar unha infinidade de tipos de viño. Por unha parte, terán a posibilidade de disfrutalos de maneira gratuíta apuntándose ás catas comentadas, que terán lugar no recinto amurallado; así como da proposta do Túnel do Viño, que se desenvolverá nun dos maiores espazos de divulgación da viticultura de España, o Museo da Ciencia do Viño do Condado de Tea, e contará cun prezo de 15 euros por inscrición.
En torno ás 20.00 horas, tras a inauguración oficial da festa, amenizarán a xornada a Banda de Gaitas Pontenova e unha charanga. A partir das 23.00, a música estará a cargo das bandas Galifunk Brass, De Ninghures e o artista G-Face.
O sábado 30 terá lugar o último día da actividade do Túnel do Viño. Por outra banda, a partir das 11.00 horas, comezará a Cata Oficial a Procura dos Viños Deliciosos no recinto amurallado. Paralelamente, os veciños e visitantes poderán poñer a proba os seus padales en diversos postos de comida e viño que se abrirán pola zona e sacar os seus mellores pasos de baile coa música das charangas.
Seguidamente, celebrarase o XXXII Gran Capítulo da Confraría do Viño Condado de Tea e Espumosos, onde se nomearán aos confrades. Ás 13.00 horas, terá lugar a lectura do pregón do actor, presentador e produtor Rubén Riós. Pola noite, a partir das 23.00 horas, chegará o momento da verbena coas actuacións das agrupacións La Mmarca, Os D´Abaixo e O Caimán do Río Tea.
O día final, o domingo 31, os festeiros poderán gozar dun dos momentos máis entretidos da cita, o desfile de bandas de gaitas e grupos folclóricos. Ademais, tamén percorrerán o recinto amurallado con ambiente musical as charangas participantes. Pola noite tocarán os grupos Lenha Verde, Son das Tabernas e La Trío Machine.
