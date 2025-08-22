Verano: abuso infantil en el punto de mira

Las vacaciones escolares marcan una pausa necesaria en la rutina de los niños. Tras un año intenso de clases, llega el momento de jugar y crear. Sin embargo, esta temporada también representa un punto de inflexión importante. Durante el verano, muchas familias optan por enviar a sus hijos a actividades extracurriculares o campamentos. Esto puede ser enriquecedor desde el punto de vista social. El contacto con este tipo de actividades les permite a los niños explorar áreas que durante el ciclo escolar no suelen disfrutar. Pero esta decisión, aunque bien intencionada, debe tomarse con extrema precaución.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024, seis de cada diez niños menores de cinco años –una cifra equivalente a más de 400 millones de personas– fueron víctimas de maltrato psicológico o abuso sexual. Estos datos no solo generan alarma: evidencian la profundidad de un problema que muchas veces se esconde bajo el silencio.

Una herida que marca para siempre

La pedagoga y especialista en educación afectivo-sexual Cristina Cons explica que el abuso sexual infantil deja una cicatriz profunda que afecta la vida adulta. "Puede desencadenar adicciones a la pornografía o a la masturbación. Además, con frecuencia lleva a que las personas reproduzcan relaciones abusivas en la adultez, como una forma inconsciente de intentar controlar lo que no pudieron dominar en su infancia", afirma. Los efectos del abuso son múltiples y variados: ansiedad, regresiones,aislamiento, abuso de sustancias, dificultad para confiar y dependencia emocional.

Cristina Cons / Cedida

Un fenómeno preocupante que la especialista señala es el aumento del abuso infantil, atribuido –en gran parte– al acceso masivo a la pornografía. "Este tipo de contenido está por todas partes. Los jóvenes tienen acceso a él desde una edad temprana, principalmente porque ahora todos tienen teléfonos móviles. Y no es que lo busquen activamente, sino que la pornografía está saturada de publicidad", explica Cons. Además, el consumo de pornografía tiene un impacto directo en el cerebro: las "neuronas espejo" activan el deseo de replicar lo que se ve. "Cuando un niño consume este tipo de contenido, es probable que quiera imitarlo", añade.

"El 80% de abusos son de origen intrafamiliar" Cristina Cons — Pedagoga y Especialista en educación afectivo-sexual

También alerta sobre una modalidad particularmente común de abuso: el abuso sexual seductor. "Se emplean tácticas para manipular y hacer que la víctima se sienta como si fuera responsable o incluso un ‘hijo’ ante el agresor". Esto genera una confusión emocional devastadora, especialmente cuando el niño experimenta sensaciones físicas que no comprende. Como resultado, muchos menores se sienten culpables, llegando a convencerse de que lo permitieron.

Incremento de abusos en la adolescencia

A este contexto se añade una preocupación sobre el aumento de los abusos entre adolescentes. "Estamos viendo un incremento significativo de abusos en la adolescencia, tanto entre adolescentes como entre niños, perpetrados por otros niños algo mayores", comenta Cons. "De hecho, se observan casos de niños de 8 o 9 años, incluso en colegios, siendo víctimas de abusos por parte de niños o niñas de 16 años", explica. Asimismo, enfatiza que hay signos claros de alerta que deben observarse cuidadosamente, bien sea cuando un niño muestra comportamientos sexuales que no son propios de su edad o cuando de repente no quiere estar con alguien en particular y se niega insistentemente.«Hay que estar muy atentos», afirma. «La mayoría de los abusadores son familiares cercanos. Si un niño no quiere estar con alguien, no lo fuerces. Pregunta, investiga, escúchalo». La realidad es que la mayoría de los casos de abuso ocurren en el entorno intrafamiliar. Según Cons, el 80% de los abusadores son personas del núcleo familiar: padres, tíos, primos, padrastros, hermanos mayores. El 20% restante corresponde a personas externas, como profesores o conocidos. Aunque no son mayoría, estos últimos representan un riesgo real, especialmente cuando los niños se encuentran lejos de casa o bajo el cuidado de adultos ajenos al círculo de confianza familiar.

Educación y prevención

El primer paso en la prevención y la sanación es siempre el mismo: «Es fundamental que el niño entienda que no fue su culpa. Que si no supo cómo evitarlo, si sintió algo que no entendía, no lo hace responsable. Si un niño habla, hay que afirmarlo y creerle. Nunca dudar. Nunca minimizar», añade.

Además, hablar del cuerpo con naturalidad y enseñar el consentimiento desde una edad temprana son pasos fundamentales para desarrollar una conciencia corporal sana en los niños. Es esencial que los pequeños aprendan a establecer y respetar sus propios límites físicos. «Si un niño no quiere dar un beso o un abrazo, no se le debe jamás obligar», añade. Sin embargo, también es necesario enseñarles a ser educados, sin que eso implique forzar gestos de afecto por cortesía.

"Es importante que el niño entienda que su cuerpo es suyo y que nadie lo puede tocar" Cristina Cons — Pedagoga y Especialista en educación afectivo-sexual

Este cambio de perspectiva no solo debe ser claro para los padres, sino también para la familia. En muchas ocasiones, las abuelas, tías o amigos cercanos esperan recibir un beso o un abrazo de los niños como muestra de cariño. Es aquí donde se debe educar a los familiares sobre la importancia de respetar los límites de los más pequeños. «Un beso tuyo vale más que un regalo», añade la especialista, resaltando que la autonomía sobre el propio cuerpo debe prevalecer.

Además, es importante enseñar a los niños a reconocer la diferencia entre secretos buenos y malos. «Un secreto bueno es aquel que me hace sentir bien y tiene un principio y un final. Si no tiene fecha de cierre o me hace sentir incómodo, no es un secreto saludable». Estas distinciones son fundamentales para que los niños aprendan a identificar situaciones de riesgo. Si se detecta un caso de abuso, es crucial que tanto el niño como sus cuidadores busquen ayuda profesional, ya que la experiencia de descubrir que un hijo ha sido víctima de abuso es devastadora y requiere acompañamiento emocional durante todo el proceso de sanación. Proteger a los niños no es responsabilidad exclusiva de los padres; es un deber compartido entre instituciones, educadores, medios y toda la sociedad. Comienza en lo más sencillo: escuchar a los niños, respetar sus decisiones sobre su cuerpo y hablar abiertamente sobre lo que antes se mantenía en silencio y bajo las sombras.