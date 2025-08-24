Diabetes y deporte: tres historias de superación vinculadas a Galicia

La diabetes es la compañera permanente de viaje de muchas personas en el mundo. Según el Atlas de la Diabetes 2025 de la Federación Internacional de la Diabetes (IDF), se estima que unos 589 millones de adultos de entre 20 y 79 años conviven con ella. Supone el 11,1 % de la población global en este grupo de edad. De ellos, unos 252 millones no saben que la padecen.

Y no es un problema que vaya a menos: el IDF asegura que el número de adultos con diabetes crecerá hasta los 853 millones en 2050, un 13 % de la población total estimada. España es uno de los países con mayor tasa de diabéticos en Europa, con 4,66 millones de personas de entre 20 y 79 años que la padecen, un 13,1 % de la población en ese rango. Hay más de 189.000 diagnosticados con diabetes tipo 1 en todas las franjas de edad, y un gasto sanitario de más de 11.000 millones de euros.

Prevalencia de la diabetes en Europa en la franja de los 20 a los 79 años / Atlas de la Diabetes

Existen dos formas de diabetes: la de tipo 1, mucho menos común (entre 1 y 5% de todos los diabéticos) pero más agresiva, y la de tipo 2, la gran mayoría de los casos. Martín Regueiro, residente de Pediatría en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo y en rotación en el CHUS, detalla sus diferencias: "La de tipo 1 se caracteriza por una hiperglucemia crónica, es decir, los niveles de glucosa en sangre van a estar siempre elevados por defectos en la secreción y/o acción de la insulina. Es una enfermedad autoinmune, por la cual el propio cuerpo ataca las células productoras de insulina". Se suele detectar en la infancia o la juventud, ya que estas personas tienen una reserva inicial de insulina al nacer que va agotándose poco a poco.

Por otro lado, la diabetes tipo 2 "es normalmente debida a una resistencia a la insulina que se va ganando con los años y que hace que esta no actúe como deberían. Factores que favorecen a ello son la obesidad, mala alimentación, poco ejercicio físico... factores de riesgo cardiovascular", añade el residente.

Martín Regueiro, residente de Pediatría en el Hospital Lucus Augusti de Lugo / Cedida

Ajuste vital complicado

Regueiro ha dirigido a su carrera hacia la endocrinología, participando en diversas actividades organizadas por diferentes asociaciones de pacientes con diabetes, incluida la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (ANEDIA). De esta forma, tanto en su trabajo como en su tiempo libre, coincide con jóvenes que padecen esta dolencia, cuyo ajuste vital en los casos de tipo 1 –cuyo diagnóstico se hace normalmente en la niñez o adolescencia– puede llegar a ser realmente duro: "Niños más mayores, a partir de los 12 años, ya son conscientes totalmente y entienden lo que explicamos, es un aprendizaje progresivo. Hay que hacerles entender lo que significa tener diabetes, y luego ir poco a poco, con lo que se llama educación diabetológica, a través de sesiones, una al día, como si fueran clases, dónde se explica todo y se les da material para que vayan leyendo, con el objetivo de que se hagan expertos en su enfermedad".

Aunque para el residente del Lucus Augusti cada vez se ven menos niños resistentes a aceptar su condición, si considera que puede ser difícil psicológicamente para algunos: "Al principio, cuando debutan con la enfermedad (término médico para señalar cuando se diagnostica la diabetes), empiezan pinchándose ellos y, luego, para optimizar el control glucémico, pasan a bomba de infusión continua de insulina. Lo que más se ve es que muchas veces son reticentes a pincharse ellos mismos, pero poco a poco, con práctica en el hospital, lo van interiorizando".

"Me han animado más que a nadie a hacer lucha grecorromana" Cibrán Lalín Veiga, de 14 años, no ha conocido una vida sin diabetes. Su diagnóstico, tipo 1, llegó cuando acababa de cumplir un año de vida. Aunque el ajuste para el realmente no existió, para su familia fue difícil, como recuerda su madre, Mónica Veiga: "No teníamos a nadie en la familia de tipo 1, y te dicen que el niño tiene que hacer ejercicio, y no sabía ni andar... las comidas eran difíciles, era muy mal comedor". Pero, a medida que crecía, fue adaptándose a su realidad. El joven hace lucha grecorromanaprofesional desde los cinco años, y su palmarés impresiona: en su categoría fue campeón de Galicia y, este año, de España sub-17. La diabetes no lo ha parado, aunque sí tiene ya interiorizada su rutina para mantenerla a raya: "Controlo los niveles de azúcar antes del entrenamiento, y como algo para no tener un bajón. A mitad de la práctica hay veces que también debo tomar algo, o descansar y volver cuando me suba el azúcar". Lalín no ha sufrido ningún percance grave entrenando, pero si tuvo algunos bajones más grandes. Durante los campeonatos, las dificultades se agudizan: "Es más complicado mantener a raya la glucemia, suele subir mucho con los nervios", añade Veiga. "Y hay que mantener un peso, compiten en categorías en base a ello. Este año, en campeonato de España, Cibrán llevaba un kilo y medio de más, y tuvo que bajarlo en dos semanas. En menos es imposible, un niño con diabetes no puede mantener una dieta tan estricta. Pero con esfuerzo, lo consiguió". A la hora de hacer deporte, siempre ha sentido apoyo por parte de sus entrenadores y compañeros: "Nunca he sentido discriminación, y menos desde mi club, el Keltoi de Vila de Cruces. Me han animado más que a nadie a hacer lo que hago por mi condición", asegura. Dentro de lo malo de la diabetes, si ha encontrado partes buenas, como formar parte de asociaciones que le han permitido viajar, conocer gente y otras familias en quién apoyarse y hacer amigos. Para Lalín, el deporte tiene un lugar muy importante en sus planes de futuro: "Este año me he presentado al Centro Gallego de Tecnificación Deportiva (CGTD), en Pontevedra, y eso me daría una oportunidad muy grande para seguir mejorando en el deporte y profesionalizarlo aún más", comenta. Si lo consigue, será el primero en entrar en el módulo de lucha del CGTD teniendo diabetes.

El tener que controlar las raciones de comida, especialmente hidratos de carbono, también supone una dificultad al principio, pero acaban convirtiéndose en "expertos", señala Regueiro: "Sí que les afecta psicológicamente al principio, pero es una cosa que va progresando y se adaptan en la mayoría de los casos".

En el plano público, la afectación psicológica viene dada por los problemas de autoestima, especialmente al mostrar la bomba de insulina o el sensor: "Se da en pacientes más cercanos a la pubertad, o en la adolescencia, que es cuando más vergüenza le dan estas cosas. Pero hay muchas campañas de visibilización que ayudan a que no se sientan tan cohibidos por llevar sus aparatos", asegura.

Claves para el deporte

Los médicos suelen recomendar hacer deporte a todo el mundo, independientemente de su diagnóstico –con excepciones obvias que impiden su realización–, pero para los diabéticos es especialmente relevante: "Los tres pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes son la alimentación, la insulina y el deporte, y es el equilibrio entre estos tres elementos lo que permite un buen control glucémico", explica Regueiro. El ejercicio físico en pacientes diabéticos permite disminuir la glucemia durante el mismo, aumentando la sensibilidad de la insulina, asegurando un mejor control del azúcar durante el día. También aumenta el gasto calórico, mejora el perfil lipídico y disminuye el riesgo cardiovascular.

"Los tres pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes son la alimentación, la insulina y el deporte" Martín Regueiro — Residente de Pediatría en el Hospital Lucus Augusti de Lugo

En casos de práctica de deporte profesional, semiprofesional o amateur –más allá de simple ejercicio físico– son necesarias unas adaptaciones para realizarlo con seguridad: "Lo fundamental es saber el tipo de ejercicio y los cambios de glucemia que se producen en el mismo, ya que no dependen solamente de la tipología, sino de otros factores como graduación, intensidad, momento del día o forma física del paciente", señala el residente.

"Mi diagnóstico me pilló en una edad buena" Carla Rivadulla Fociños, melidense de 23 años y graduada en Biotecnología, lleva conviviendo con su diabetes tipo 1 desde los 13. Su vida dio un vuelco, ya que todo comenzó con una visita al hospital tras recibir un balonazo viendo un partido de fútbol: "En una analítica me dio por casualidad azúcar alto. No tuve síntomas nunca. Una vez me diagnosticaron estuve 12 días ingresada, y claro, al principio me decían que tenía diabetes y yo, como no sabía lo que era, pues decía, no pasa nada". Sin embargo, asegura que siempre lo llevó muy bien: "Me pilló en una edad buena. Con 13 años ni eres una niña ni tampoco adolescente, pero ya empiezas a entender las cosas". Su diagnóstico no le ha hecho dejar el deporte. Ahora practica pádel y baile latino, siempre supervisando sus niveles de glucosa: "Para otros, la principal preocupación al ir a un partido de pádel es la ropa o la estrategia para ganar. Para mí lo importante es la glucemia. Una hora y media antes ya activo la bomba de insulina en modo deporte, siempre controlando el azúcar y la insulina activa antes de cada partido, y llevo la mochila llena de glucosa. Es raro que pase algún partido sin tener que tomar algo", relata. La melidense ha tenido algún que otro problema durante sus ejercicios: "Si estoy todo el día en hiperglucemia, y tengo un partido por la tarde, voy a estar mucho más cansada que si la tuviera normal", comenta. Pero con preparación y cuidado, asegura que "los diabéticos podemos hacer de todo". Y es que una de las cosas que más se ha reforzado durante su periplo con la diabetes, es la responsabilidad. Rivadulla ha llevado siempre su diabetes con orgullo, buscando visibilizar la problemática: "Sé que para muchos niños es muy duro adaptarse, algunos no quieren llevar la bomba, o se esconden los sensores. Yo si tenía que decirle a la gente que era diabética, incluso presumía de ello", ríe. "Cuando me propusieron ponerme la bomba de insulina, yo al momento dije que sí. No me importaba el tamaño, si tenía cable... si era mejor para mí, no lo iba a esconder por nada del mundo". La visibilización continúa en sus redes sociales, ya que siempre busca difundir información sobre la diabetes lo máximo posible, y a través de su participación en campamentos como el de ANEDIA, en el que es voluntaria: "Me hace muy feliz ver que puedo ayudar a otros niños", remarca.

Para ello, se distingue entre dos tipos de deportes. Los primeros implican resistencia cardiovascular, como correr o nadar, y consumen más glucosa, por lo que baja la glucemia. Los segundos son de fuerza muscular, como levantar pesas, hacer flexiones o ejercicios anaeróbicos, típicos de gimnasio, en los que el consumo de glucosa es menor e incluso puede haber un aumento de glucemia tras la práctica.

"Es fundamental que cualquier paciente diabético conozca el tipo de ejercicio que va a realizar y los factores a tener en cuenta. Y luego, si tenemos un ejercicio físico programado, planificar la comida, hacerla más rica en hidratos de carbono para tener una reserva de glucosa adecuada. Antes de empezar la práctica deportiva deben saber que glucemia tienen, pues en función de la misma tendrán que esperar si la tienen muy alta o tomar algún suplemento si está baja", explica Regueiro.

Es más común en los niños que interioricen las prácticas de control de glucemia durante el ejercicio físico. Muchos llevan zumos para beber si les baja el azúcar por debajo de un límite, y ya existen pastillas de dextrosa para tomar en el momento y regularlo. La hidratación también es clave, así como controlar la glucemia tras la práctica ya que puede haber variado, porque tiende a bajar lentamente.

Roberto Rubio, ciclista y diabético tipo 1: "Hicimos 300 kilómetros y 15 horas al día de pedaleo"

Más de 4.500 kilómetros. 17 días. 7 países. A The Transcontinental Race (TCR) no se le llama la carrera en bicicleta más dura del mundo por nada. Tras salir de Santiago de Compostela el 27 de julio, los ciclistas debían llegar a Constanza, en Rumanía, en un tiempo casi récord. Eso no ha desanimó a Roberto Rubio, de 45 años, y a Óscar Arias, de 50, un par de amigos con diabetes tipo 1 de Madrid apasionados del ciclismo que, apoyados por la Fundación para la Salud Novo Nordisk España (FSNN) y la Federación Española de Diabetes (FEDE) en el marco de su proyecto Haciendo camino, se propusieron completar esta dura hazaña. De no ser por una tendinitis que acabó con su reto cuando cruzaban Italia, lo habrían conseguido. Roberto Rubio nos cuenta como fue su aventura.

A la izquierda, Roberto Rubio y su compañero Óscar Arias; a la derecha, la salida de la Transcontinental desde el Obradoiro el 27 de julio / Cedida | The Transcontinental Race

¿Cuánto llevan con diabetes?

Yo llevo cuatro años, desde los 41, y Óscar lleva 14, desde los 36.

¿Cómo se conocieron?

Nuestras hijas coinciden en el colegio, tienen la misma edad. Óscar se dedicaba a correr y también montaba en bici. Yo lo hice toda la vida, así como otros deportes, y nos empezamos a juntar y a correr. Nos vale todo. Hemos completado el Titan Desert, el Alps Epic, hemos corrido a nivel nacional e internacional... el año pasado cruzamos España en bicicletas de gravel.

¿Qué les supuso este reto?

Ya lo teníamos en mente y dijimos que había que hacerlo, y justo este año tuvimos la suerte de que empezaba en Santiago, lo que nos facilitaba mucho los traslados. Nos apuntamos y nos preparamos, estuvimos cinco o seis meses haciendo tiradas largas en bicicleta, también entrenando de noche, porque aquí no hay tiempos, solo tienes que completarlo en 17 días. La navegación es libre, solo tienes unas zonas que las llaman parcours y cinco checkpoints obligatorios por dónde pasar.

¿Cómo lo llevaron?

En principio bien, hicimos una media de 300 kilómetros y 15 horas de pedaleo cada día, pero una tendinitis en mi tendón de Aquiles izquerdo hizo que tuviesemos que abandonar en Italia con más de 2.000 kilómetros completados.

¿Cuáles eran sus expectativas?

Nuestro reto particular era hacerlo en 17 días, que ya es una hazaña. Normalmente no terminan un 20 % de los participantes, y este año éramos 400 personas. Si no fuese por la lesión, podríamos haberla completado, pero aún así estamos muy contentos. Ha sido una experiencia brutal, hemos aprendido mucho ya que no era como nada que hubiésemos hecho antes. Te vas con la tristeza de no acabar, pero preferimos ser cautos y valorar volver en otra ocasión.

¿Y cómo les afectó su diabetes?

El ciclismo para la diabetes es bueno, porque te regula muy bien la glucosa, y estos eventos te permiten consumir más hidratos de los que solemos tomar. Tuvimos una alimentación normal, paramos a comer siguiendo los tiempos con el sensor de glucosa y siendo estrictos con las paradas. El reto es una barbaridad, pero con la bici hemos llegado a tener la glucosa de una persona sin diabetes.

¿Aun así, consideran que el reto fue más difícil para ustedes?

Desde luego es un hándicap que otras personas no tienen. Ya no solo para la alimentación, sino la precaución que tenemos que tener con las subidas y bajadas de glucosa. Una persona sin diabetes no se preocupa, se alimenta cuando quiere y de lo que quiere y nosotros tuvimos que mirar los pueblos que estaban cerca y siempre llevabamos algo para el camino.

De los 400 participantes, dicen que eran los únicos españoles.

¡Encontramos dos más! No lo sabíamos, pero fuimos cuatro. Como este año comenzaba en España, nos encontramos dos locos más. Ahora sí, diabéticos, que sepamos, solo éramos nosotros dos.

Tienen un proyecto en redes, ‘MyLap Bikes’. ¿Cómo surge?

Lo hicimos para dar visibilidad a la diabetes y para que la gente se conciencie de que todo el deporte te hace poder tener una vida más "normal" que la que estamos acostumbrados los diabéticos. Lo orientamos hacia la bici porque es la afición que compartimos Óscar y yo, y en las redes vamos publicando y mostrando nuestros entrenamientos y las carreras que hacemos para visibilizar la enfermedad y el deporte.

¿Escasean modelos a seguir en el deporte para los diabéticos?

Sí, se necesita concienciar más a la gente, ya sea con el ciclismo u otro deporte, porque es muy positivo para las personas diabéticas.

¿Qué retos hay en su futuro?

En 2026 queremos completar las series Epic en un solo año, que son cuatro carreras de montaña por distintas localizaciones de Europa cada dos o tres meses. No es fácil, pero esperemos que pueda ser nuestro reto para 2026.

Visibilidad necesaria

Según el residente de Pediatría, en sus años de tratamiento de pacientes diabéticos, no ha visto a ninguno que fuese reticente a practicar deporte: "Sea fútbol, baloncesto, natación... todos tienen muy claras las medidas que tienen que tomar, y todo lo que tienen que hacer es reforzar ese control. Al final, cuanto más confíe el paciente en sí mismo y más sepa cómo funciona su cuerpo, mejor".

Para ello, visibilizar tanto a la diabetes como a deportistas que la tengan es clave para su normalización: "Como todas las enfermedades crónicas, es fundamental dar mucha más visibilidad de la que tiene. Se ha hecho un trabajo increíble de divulgar y poner en ojos de la población cómo es esta enfermedad, pero no solo es enseñarles a ellos, sino también a los pacientes, que se pueden sentir un poco desamparados", remarca.

"Y que no haya solo visibilidad a través de asociaciones y del sistema público de salud, sino también a través de modelos a seguir, que los niños siguen. Gente que para ellos son importantes, como futbolistas, jugadores de baloncesto, escritores... encontrar un símil entre ellos, ya que queda mucho camino por recorrer y por enseñarle a la población lo que significa esta enfermedad", finaliza.