Última hora de los incendios en España | Un domingo de prudencia: nuevos desalojos y focos preocupantes

Galicia vive 24 horas de avances favorables de los incendios, con cuatro estabilizados el sábado

Tres incendios permanecen activos en Galicia al término de la jornada del sábado, tras estabilizarse tres de los grandes fuegos que arrasan Ourense desde la semana pasada y uno iniciado en la localidad pontevedresa de Vilaboa el jueves. En las últimas 24 horas, la Consellería do Medio Rural, que actualiza cifras de incendios de más de 20 hectáreas, tampoco ha informado de ninguno nuevo.

Entre los tres incendios activos (Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso y Carballeda de Valdeorras, en Ourense; y Carballedo, en Lugo) suman alrededor de 22.050 hectáreas. Esta cifra se eleva hasta las 88.920 hectáreas en el caso de todos los fuegos aún sin extinguir, en base a las cifras trasladadas por la Xunta de Galicia.

El último en estabilizarse ha sido el incendio de Oia, a las 18.34 horas del sábado, que se originó el jueves a las 16.37 horas en la parroquia de Santa Cristina de Cobres. Durante esa tarde, obligó a decretar la Situación 2 --ya desactivada-- por la proximidad del fuego al núcleo de Vilar. Según las últimas estimaciones provisionales, el incendio afecta a una superficie de alrededor de 70 hectáreas.