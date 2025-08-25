Investigadores chinos realizan el primer trasplante de pulmón de cerdo a humano

El primer trasplante de pulmón de un cerdo genéticamente modificado a una persona en muerte cerebral se mantuvo viable y funcional nueve días, aunque con signos de daño y rechazo. Una operación que muestra la posible viabilidad del procedimiento pese a que hay retos importantes. El xenotrasplante corrió a cargo de un equipo liderado por investigadores chinos del Hospital Universitario de Guangzhou, que describen el procedimiento en un estudio publicado en Nature Medicine. Estudios previos demostraron la viabilidad de trasplantar riñones, corazones e hígados de cerdos modificados a seres humanos, pero los pulmones presentan retos distintos debido a su complejidad anatómica y fisiológica.

El trasplante se realizó a una persona de 39 años declarada en muerte cerebral tras una hemorragia en el cerebro. El cerdo fue sometido a la edición de seis genes mediante la herramienta CRISPR para eliminar los antígenos que podrían activar el sistema inmunitario humano. El equipo, que trasplantó solo el pulmón izquierdo del cerdo y la persona conservó el derecho, supervisó el funcionamiento del órgano y la respuesta del sistema inmunitario humano.

El órgano mantuvo su viabilidad y funcionalidad durante las 216 horas (nueve días) que duró el periodo de seguimiento, sin signos de rechazo hiperagudo (inmediato) o infección, "superando las barreras clave que históricamente han limitado el xenotrasplante pulmonar", señala el artículo. Sin embargo, se observaron signos de daño pulmonar a las 24 horas, en concreto un edema grave similar a la disfunción primaria del injerto, "posiblemente debido a una lesión por isquemia-reperfusión", un daño causado cuando el suministro de sangre vuelve al tejido después de un período de falta de oxígeno.

El paciente estuvo sometido a un fuerte tratamiento de inmunosupresión que incluyó globulina antitimocítica de conejo, basiliximab, rituximab, eculizumab, tofacitinib, tacrolimus, micofenolato mofetilo y esteroides en dosis decrecientes, con ajustes realizados durante el período postoperatorio basados en evaluaciones del estado inmunitario. El rechazo mediado por anticuerpos "pareció contribuir al daño del xenoinjerto" en los días tres y seis después de la operación, con una recuperación parcial en el día nueve, escriben los investigadores.

"Este estudio marca un hito en la medicina traslacional: por primera vez se ha implantado en un ser humano, en situación de muerte encefálica, un pulmón de cerdo modificado genéticamente", ha destacado la directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, a Science Media Centre (SMC).

Retos y dificultades

Aunque el estudio "demuestra la viabilidad" del xenotrasplante de pulmón de cerdo a humano, los autores reconocen que siguen existiendo "retos importantes" relacionados con el rechazo de órganos y las infecciones, y son necesarios más estudios preclínicos antes de la traducción clínica de este procedimiento.

Un reto clave en el xenotrasplante de pulmón es el elevado riesgo de infección, dado que la interfaz directa de este órgano con el aire ambiente aumenta la susceptibilidad a los patógenos ambientales. Además, la aparición temprana del edema pulmonar subraya la importancia de prevenir la disfunción primaria del injerto en futuros trasplantes pulmonares xenogénicos.

"A diferencia de otros órganos ya trasplantados experimentalmente –riñón, hígado o corazón–, su alta exposición al aire y su enorme flujo sanguíneo lo hacen más vulnerable y difícil de preservar. Precisamente por ello, este estudio adquiere especial relevancia: constituye una prueba de concepto de que, con ulteriores mejoras, el xenotrasplante pulmonar podría en el futuro convertirse en una opción real para salvar vidas. La necesidad clínica es enorme", indicó Domínguez-Gil.

El estudio, según sus autores, proporciona información crucial sobre las barreras inmunitarias, fisiológicas y genéticas que deben superarse, y allana el camino para futuras innovaciones en este campo. El fundador de la ONT en España, Rafael Matesanz, que no participó en el procedimiento, señaló que "aparte de demostrar que se puede hacer, son más las incógnitas que se plantean que las respuestas". El investigador apuntó a SMC que, al conservar el paciente uno de sus pulmones en buen estado, "la valoración de la evolución funcional del injerto es complicada".

"La posibilidad de que se consiga una buena evolución de uno de estos pulmones en un enfermo, con una supervivencia aceptable, se antoja lejana y, desde luego, bastante más complicada que en el caso del riñón o del hígado". Este primer xenotrasplante de pulmón, dijo, "entreabre una pequeña puerta más en el mundo del xenotrasplante, pero con bastantes más dudas que certezas".

Demanda elevada

Según el Observatorio Global de Donación y Trasplante, en 2024 se realizaron 8.236 trasplantes pulmonares en todo el mundo, lo que supuso un incremento del 6 % respecto al año anterior. "Sin embargo, la demanda supera ampliamente a la disponibilidad de órganos. En la Unión Europea, 2.221 pacientes recibieron un trasplante pulmonar en 2024, frente a los 3.926 que permanecieron en lista de espera; de estos, 216 fallecieron antes de acceder al trasplante. En España, líder mundial en esta práctica, se realizaron 623 trasplantes en 2024, lo que supone una tasa de 13,1 por millón de población, la más elevada del mundo", manifestó Beatriz Domínguez-Gil.

Para la especialista, estos datos ilustran la magnitud del problema, ya que miles de personas cada año enfrentan la posibilidad de no recibir a tiempo el órgano que podría prolongar y mejorar sus vidas. "Si el xenotrasplante llega a establecerse como una opción clínica segura, podría transformar radicalmente el acceso al trasplante de pulmón y aliviar de manera decisiva la escasez actual de órganos".