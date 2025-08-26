La empresa del Centro Cívico de Zamora, en el punto de mira por buscar en internet bomberos sin experiencia para los incendios

La empresa que en los últimos días ha sido noticia por publicar un anuncio en su propia web y otro en el portal de empleo Infojobs en el que pedía bomberos forestales sin necesidad de que tuvieran experiencia para incorporarse a las brigadas forestales de los incendios que han asolado la Comunidad, especialmente Zamora y León, es la misma que ejecuta las obras del Centro Cívico de Zamora.

Se trata de Orthem Servicios y Actuaciones Medioambientales, una empresa murciana que tiene seis sedes por toda España, una de ellas en Salamanca, y a la que la Junta de Castilla y León ha concedido a través de la Consejería de Medio Ambiente contratos por valor de casi 24 millones de euros desde el año 2019, según ha puesto de relieve la Agencia Efe a partir de los datos del portal de contratación pública de la Junta de Castilla y León.

De hecho, aunque la mayoría de las contrataciones tienen que ver con actuaciones forestales y de prevención y extinción de incendios, el de mayor cuantía es el del Centro Cívico de Zamora, cuyo importe ascendió a 5,8 millones de euros, aunque la Junta estudia una ampliación dentro de la legalidad ante el encarecimiento de los materiales de una obra que se ha retrasado y que aún sigue en obras en la avenida Cardenal Cisneros, en la esquina con las calles Corbeta y Juan Sebastián Elcano.

Estos trabajos, según ha recordado Efe, se adjudicaron en el año 2022 y Orthem fue la única empresa que concurrió en un proceso de adjudicación en el que pasó poco más de un mes entre la publicación de la licitación y la adjudicación.

Se trata de una obra que fue licitada por la consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones y que está promovida por la Junta de Castilla y León junto al Ayuntamiento de la capital zamorana, con una aportación del 65 y el 35% por parte de la administración autonómica y la local, respectivamente. El plazo de ejecución inicial de la obra era de 18 meses y la última previsión de la Junta apunta a final de este año como fecha para concluir las obras.

Oferta de empleo de peón de brigada forestal anunciado en su web por el Grupo Hozono Global. / Cedida

La Junta de Castilla y León ha suscrito entre 2019 y 2025 hasta 19 contratos, por importe de casi 24 millones de euros, para la realización de trabajos relacionados con la prevención y la extinción de incendios, entre otros, con la empresa Orthem -Grupo Hozono-, que ahora analiza el Ejecutivo autonómico por la publicación en portales de empleo de una oferta a bomberos sin experiencia para la crisis forestal actual.

Tras conocer ese anuncio la pasada semana, publicado en el portal de empleo Infojobs, en el que la empresa demandaba bomberos para Castilla y León y no pedía experiencia previa en el combate con las llamas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que su Ejecutivo iba a analizar esa circunstancia, a la vez que defendió que la formación y la seguridad del operativo era prioritaria.

Todos estos contratos han sido suscritos por la actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, aunque en 2019 bajo la denominación de Consejería de Fomento y Medio Ambiente, la mayoría para desarrollar labores de prevención de incendios, pero también para equipos de extinción y, el de mayor cuantía, el del Centro Cívico de Zamora.

En el presente año 2025 esta empresa se ha hecho con dos contratos por un importe total de 2,5 millones de euros, mientras que en 2024 fueron siete contratos por casi 8 millones de euros.

