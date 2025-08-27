Dos detenidos por agredir a una pareja de hombres que se estaba besando en Pontevedra

Agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Pontevedra detuvieron el martes a dos hombres por agresión física a dos varones, por motivos homófobos. Los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de agosto, en la calle Benito Corbal, cuando los agredidos se encontraban de fiesta en la ciudad de Pontevedra.

Según explica la Comisaría, tras salir del local de ocio en el que se encontraban, se pararon delante de una tienda de ropa y se besaron. En ese momento pasaba por las inmediaciones un grupo de cuatro personas, entre los que se encontraban los dos agresores, que al ver a la pareja la increparon con insultos.

Se originó un altercado entre ambas partes, con la posterior agresión a la pareja. algunos testigos apuntan a que los atancantes golpearon a la pareja al grito de "maricones". La Policía indica que uno de los detenidos propinó un puñetazo a una de las víctimas, que cayó al suelo inconsciente a consecuencia del golpe, para posteriormente agredir a la segunda víctima, ayudado por el otro detenido.

Testigos de los hechos alertaron a la Policía Nacional y a la ambulancia, que se personaron en el lugar, trasladando a los heridos al hospital Quirón y Montecelo, huyendo los agresores del lugar.

Tras las gestiones de investigación realizadas por el grupo encargado de la investigación, se consiguió identificar y localizar a los agresores, procediendo a su detención y puesta a disposición del juzgado de Instrucción de Guardia de Pontevedra.

Estas detenciones se suman a la lucha contra los delitos de Odio que desde la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Pontevedra se lleva a cabo contra esta tipología delictiva.

La agresión en la madrugada del 3 de agosto levantó la repulsa unánime de la sociedad pontevedresa, que se plasmó en una concentración convocada por colectivos LGTBI en la plaza de España, para repudiar esta tipo de comportamientos.