Ropa que vive una segunda vida gracias a la moda 'vintage' en Santiago

La moda y sus tendencias invaden nuestra vida, nos permiten expresar estilo y cumplen su función de resguardarnos de los elementos. La industria textil es una de las más grandes a nivel mundial, pero también una de las más contaminantes. La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) asegura que en 2020 se usaron 175 millones de toneladas de materias primas para producir tanto ropa como zapatos y otros tipos de objetos textiles, y cada europeo compra de media al año seis kilos de ropa y tres de calzado.

La fast fashion también se ha convertido en un problema, haciendo que cada vez compremos más prendas y las usemos menos tiempo antes de desecharlas. Muchos son los que reclaman una forma de vestir más sostenible. Ante eso, la ropa de segunda mano está de moda, dejando de lado los prejuicios de que eran solo para donaciones o gente que no se podía permitir ropa nueva. Estas prendas viven así una segunda vida, y se plasman en tendencias como la de la moda vintage.

Felipe Ces Diz, ribeirense de 30 años y residente en Santiago, regenta uno de los varios negocios en la ciudad que permiten a los usuarios comprar ropa vintage que permite que nos traslademos al pasado con nuestro estilo, al mismo tiempo que reutilizamos prendas todavía en buen estado: Kaméleon Vintage. Ces aprovechó su Erasmus y la realización de su trabajo de fin de grado y vio una oportunidad para aprovechar el boom de las tiendas de ropa de segunda mano, y abrió Kaméleon Vintage en la red, antes de abrir en Santiago una tienda hace ya siete años, en la que trabajan cuatro personas: "El auge de lo vintage fue una buena ola para montar el negocio, tenía bastante acogida en aquel momento", asegura.

Kaméleon Vintage, localizada en la calle Rosalía de Castro, en Santiago / Cedida

El proceso de selección

La tienda trabaja con piezas vintage, más exclusivas y difíciles de conseguir, pero también con prendas usadas de marcas conocidas en buen estado: "Trabajamos polos, camisas, sudaderas, etc. de marcas tipo Lacoste, Fred Perry o Ralph Lauren, que tengan un buen estado y que ofrecemos a un precio mucho más barato de lo que se puede encontrar normalmente", comenta Ces.

Las prendas deben tener un estado aceptable, por lo que deben no estar especialmente gastadas o rotas –la tienda ofrece una guía de estado, dividiendo las piezas en "Muy Bueno" (casi sin uso), "Bueno" (ligeros signos de uso) y "Usado" (presenta signos de uso apreciables)–: "Dependiendo del proveedor, hay algunos que una vez llega la prenda la tenemos que lavar o quitarle alguna mancha, y otros ya la higienizan en origen, por lo que ya no le haríamos nada más que revisarla", explica el ribeirense.

Ces asegura que su clientela es variada, y no se reduce a gente joven que busca moda vintage: "Hay gente más joven que buscan cosas de antes, y luego tenemos un perfil de personas que buscan un polo o una camisa que podría costarles 150 euros nuevo y se lo pueden comprar por 20 o 25. También nos llegan algunos clientes más mayores que buscan moda de su época, pero la mayoría buscan ropa en buen estado y a buen precio".

La popularidad de lo vintage es lo que ha dado pie a que el ribeirense pudiese fundar su empresa, pero asegura que ahora es más complicado encontrar piezas vintage debido a esa misma popularidad: "Antes daba dinero porque no era tan sencillo, por así decirlo, vender ropa como vintage. Ahora abren tiendas nuevas, y otras son directamente proveedores que se hacen con un establecimiento para vender directamente, y está todo cada vez más complicado para nosotros y para los que quieran abrir un negocio nuevo". De ahí su apertura a vender también ropa de segunda mano de marcas conocidas a precios más bajos de lo habitual.

Una tendencia en auge

La moda vintage es una tendencia que se ha consolidado y no parece que vaya a menos, y que muchos definen como una forma de separarse de las tendencias actuales dictadas por las grandes firmas y las cadenas de fast fashion, pero Ces piensa distinto: "La ropa vintage que vendemos puede ser un poco diferente a la que encontramos habitualmente, pero siguiendo una misma tendencia. Así como las modas se siguen en la fast fashion, también se siguen en la ropa de segunda mano". Esta tendencia los ha llevado a hacer colaboraciones con artistas y grupos de música reconocidos en Galicia y España, como Boyanka Kostova, Jc Reyes, Mondra, Fillas de Cassandra, Filloas o Dios Ke Te Crew, entre otros, aportándoles ropa para sus vídeos.

El dueño de Kaméleon Vintage también cree que esta moda ha venido para quedarse y evolucionará con el tiempo: "Mi proveedor principal actual lleva vendiendo ropa de segunda mano desde hace 40 años. Yo creo que se va a quedar (la moda), pero evolucionará, como ya lo ha hecho, y tendrá épocas. Hace tiempo estaba de moda el streetwear, y vendíamos principalmente eso; ahora ya no tanto. Considero que sí se va a quedar, pero va a ir cambiando. Quién sea capaz de adaptarse será quien quede".

Prendas usadas por una buena causa A parte de la moda vintage, la ropa de segunda mano también encuentra su lugar en iniciativas por una buena causa, mezclando sostenibilidad con ayuda a los más desfavorecidos. Uno de estos espacios es ARROUPA-Moda Re, una iniciativa impulsada por Cáritas Diocesana de Santiago que nació como una apuesta "por la promoción de la economía social impulsando empresas de inserción laboral". ARROUPA busca dar una segunda vida a las prendas usadas y reducir la huella de carbono generada por la industria textil. La ropa usada es depositada como donaciones por sus anteriores dueños en los 329 contenedores de Cáritas presentes en varias localidades de las provincias de A Coruña y Pontevedra, para después ser recogida y preparada para su reutilización o reciclaje. Una vez este proceso finaliza, se entrega tanto a familias con escasos recursos económicos como también se pone a la venta a través de sus cinco tiendas ARROUPA-Moda Re, situadas en Santiago, A Coruña, Pontevedra, Carballo y Arteixo, por un precio medio de 4,80 euros. Según datos de ARROUPA, la entidad entrega unas 10.500 piezas de ropa, zapatos y accesorios cada año, evitando la emisión a la atmósfera de 35.000 toneladas de dióxido de carbono y ahorrando más de cinco millones de metros cúbicos de agua, además de dar trabajo a 36 personas en itinerario de inserción anualmente.

Sostenibilidad

Aunque lo principal de la moda vintage es el aspecto estilístico, utilizar ropa de segunda mano y darle una nueva vida es una de las muchas formas de buscar un consumo textil más sostenible: "En parte creo que sí es una forma de reciclaje de ropa, aunque no siempre tan sostenible como se puede pensar, ya que mucha de la ropa que vendemos aquí viene de Estados Unidos, Italia, Alemania... esos kilómetros de transporte los tiene que hacer igual, pero no es lo mismo tener que fabricarla a que ya esté hecha", dice Ces.

En efecto, una de las partes de esa huella de carbono de la industria es el transporte a través del mundo, lo que hace que la fabricación próxima al punto de venta es más favorable en términos medioambientales. Esto también ayuda a crear empleos en la zona, aunque no siempre es fácil, según explica el dueño de Kaméleon Vintage: "Al final, la ropa no viene de Galicia, y la mayoría no viene de España. Crear más empleos aquí es algo que me gustaría, sobre todo por el tema de los arreglos. Muchos los hacemos en la zona de Santiago, pero si una persona te cobra 20 o 25 euros por arreglar una prenda, repercutirle ese coste al cliente es muy difícil en una prenda que ya está usada. Es mejor que sea la propia persona la que lo haga (tras la compra)".

Aun así, Ces cree que su clientela compra más por estilo que por sostenibilidad: "Creo que compran más por estilo, aunque siempre hay un componente de sostenibilidad. La persona que está realmente concienciada igual simplemente ya no compra ropa, ya que la forma más sostenible es no consumir ni siquiera de segunda mano. Pero creo que sí hay algo de componente sostenible, aunque sea principalmente por moda", finaliza.