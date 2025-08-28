Estos apellidos comunes en Galicia indican que desciendes de los árabes

Galicia es una tierra muy rica en lo cultural y lo tradicional. La cantidad de años de historia que acapara a sus espaldas permitió que sus territorios izasen las banderas de diferentes civilizaciones, como los romanos, los suevos o los árabes, aunque Galicia estuvo relativamente alejada de los centros de poder musulmán.

Como ya comentamos otras ocasiones, la estancia de otras civilizaciones, como fue el caso de los romanos, todavía deja rastro en Galicia. Una de las formas en que se mantienen todavía presentes es mediante los apellidos y es que sí, aunque pueda sorprender a muchos, algunos de los apellidos que portamos a día de hoy en todo el territorio español tienen su origen en la conquista musulmana de la Península Ibérica.

Los apellidos que dejó el período de Al-Andalus en nuestro territorio son algunos tan comunes como Almeida, Alonso o Benítez, pero hay muchos más.

Todos los apellidos de origen árabe en Galicia

A día de hoy, algunos de los apellidos relacionados con la cultura árabe que todavía perduran en Galicia son: