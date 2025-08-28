España se prepara para que el 'trío de eclipses' ponga al país en el mapa de la divulgación científica y el astroturismo

El Gobierno ha activado este jueves la cuenta atrás para el evento masivo que supondrá el eclipse de agosto de 2026, el primero de los tres eclipses solares de máxima categoría que se podrán ver en nuestro país en los próximos tres años y para los que se espera la llegada y desplazamiento interno de millones de personas.

El conocido como 'trío de eclipses' es un fenómeno astronómico extraordinario que se podrá disfrutar prácticamente solo desde España y captará la atención de toda la comunidad científica, así como del conjunto de la ciudadanía. Así, se espera la llegada de miles de turistas de todo el mundo en los puntos donde habrá mejor visibilidad -en Burgos, por ejemplo, ya no hay habitaciones disponibles para el 11 y 12 de agosto desde hace meses-.

Este evento, que se prolongará en los eclipses del 2 de agosto de 2027 y el anular del 26 de enero de 2028, supone un desafío logístico y de seguridad para las administraciones, por lo que, a propuesta de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, se aprobó en el Consejo de Ministros de hace un mes un Real Decreto por el que se creaba la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación de actuaciones relacionadas con el llamado Trío de Eclipses 2026-2027-2028.

Una comisión que, presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación, y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, arrancó este jueves liderada también por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al ser ambos los ministerios titulares de la Comisión Nacional de Astronomía.

En la comisión también están involucrados los ministerios de Defensa; Hacienda; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Industria y Turismo; Política Territorial y Memoria Democrática; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Cultura; Economía, Comercio y Empresa; Sanidad y Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además, participan el Observatorio Astronómico Nacional, el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto de Astrofísica de Andalucía.

Planificación y coordinación

El objetivo de la Comisión es "planificar y coordinar" acciones destinadas a garantizar la seguridad ciudadana cuando se produzcan los eclipses, el primer de ellos único desde 1905, cuando se produjo el último eclipse solar visible desde la península. Entre sus objetivos está diseñar las tareas de promoción turística, de divulgación científica y cultural, la atención a la seguridad, la prevención y atención en materia de salud pública, la preparación de los puntos de observación o la promoción del turismo.

Entre las prioridades, sin duda, que se garantice una movilidad segura en los puntos calientes, además de que se garanticen los servicios mínimos para garantizar el acceso a sumunistros básicos como el agua y la comida. También se deberá prever el alto riesgo de incendios en estas aglomeraciones o proteger la vista de quienes acudan.

Tras la reunión, Cigudosa señaló que el trío de eclipses "representa una oportunidad para la observación astronómica y la divulgación científica, pero también plantea desafíos logísticos y de seguridad que requerirán una planificación cuidadosa y una actuación coordinada por parte de todas las Administraciones Públicas, incluidas las comunidades autónomas y municipios".

Para Cigudosa “es fundamental que comencemos siendo efectivos y de manera coordinada, para anticiparnos y prevenir riesgos, y lograr que los eclipses sean un fenómeno que ponga nuestro país en la escena global de la divulgación científica y también de la promoción del astroturismo". "En definitiva", dijo, "se trata de rentabilizar un evento de interés científico, económico, social y cultural para seguir haciendo la mejor marca España”.

