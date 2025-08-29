Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

70 cuerpos ya han sido recuperados y las labores de búsqueda continúan

Un cayuco en las proximidades del puerto herreño de La Restinga.

Un cayuco en las proximidades del puerto herreño de La Restinga. / EP

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El naufragio en la costa de Mauritania este jueves de una embarcación que se dirigía a Canarias ya ha dejado 143 víctimas, convirtiéndose así en la mayor tragedia en la ruta canaria. El número de cadáveres recuperados por las autoridades ha ascendido a setenta. La embarcación, con 160 personas a bordo y salida desde Gambia, naufragó tras una semana en alta mar. Apenas 16 personas han sobrevivido mientras continúan las labores de búsqueda.

Según relataron los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo al Archipiélago.

TEMAS

  1. La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
  2. Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca
  3. El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
  4. Eduardo Casanova recuerda su etapa en 'Aída': 'Llegué a trabajar 16 horas con 14 años, no había ley del menor
  5. Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
  6. Llega a Área Central la apertura más dulce: abre una conocida marca de helados artesanos
  7. La odisea de alquilar en Compostela: «En verano, los estudiantes no sueltan los pisos»
  8. La residencia de Galeras recibirá a los primeros estudiantes el 5 de septiembre

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania

Arzúa conclúe a segunda fase da reurbanización da rúa Fraga do Rei

Arzúa conclúe a segunda fase da reurbanización da rúa Fraga do Rei

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla

Declaradas en contingencia migratoria Canarias, Ceuta y Melilla

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

Mauritania rescata unos 20 cadáveres y 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

Millones de afganos, en riesgo de ser deportados desde Pakistán a partir del lunes

Millones de afganos, en riesgo de ser deportados desde Pakistán a partir del lunes

Open Arms responde a Abascal: "Ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo. Aquí estamos y aquí seguiremos"

Open Arms responde a Abascal: "Ser el objetivo del odio de según quién es un orgullo. Aquí estamos y aquí seguiremos"

Frades investirá máis de 435.000 euros en melloras de estradas e accesos a aldeas

Frades investirá máis de 435.000 euros en melloras de estradas e accesos a aldeas

La Xunta anuncia ayudas de hasta 132.000 euros para las viviendas afectadas por los incendios

La Xunta anuncia ayudas de hasta 132.000 euros para las viviendas afectadas por los incendios
Tracking Pixel Contents