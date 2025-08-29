No los dejaban regresar al recinto del Cecopi por el cerco de seguridad impuesto por la visita de los reyes tras retornar a la base para el descanso en su turno de trabajo. Solventada la prohibición, la brigada de Villardeciervos y los dos trabajadores de la "Charlie" (autobomba) pidieron expresamente saludar a los monarcas. La imagen servida por la Casa Real reflejó el momento en que Chema y Fran negaron el saludo al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El rostro serio y duro de Fran en las imágenes sorprende porque es una persona que sonríe y tiene buen trato con el público. Su frase al presidente autonómico, censurando "el despilfarro" con que fueron calificados por el consejero, estaba guardada en la memoria de los bomberos del monte y de todos los habitantes de la Sierra de la Culebra y Sanabria tras los incendios.

Los brigadistas que negaron el saludo a Mañueco: "Nos faltan medios"

Fran vivía hace tres años la misma situación, residiendo en Villanueva de Valrojo, con el incendio de la Reserva de la Sierra de la Culebra. Su casa, su familia y una pequeña explotación familiar de cría de aves como trabajo temporal. Trabajador fijo discontinuo, manguerista, pero ejerciendo función de conductor, tiene que realizar esa otra actividad para salir adelante. Desalojo, resistencia a evacuar el pueblo, voluntarios con medios para evitar que el fuego llegara a Villanueva, junio de 2022.

El gremio de Fran y Chema denuncia la precariedad laboral con carrocetas como la de Muelas de los Caballeros, Charlie 4, parada en plena oleada de incendios por falta de conductor ante la baja del profesional que la conduce. Denuncian que "no hay bolsa de empleo, han tenido que tirar de la gente que está apuntada al paro porque no encuentran". Al final, contratan a personas que "no han vivido un incendio en su vida". Descontrol, descoordinación, efectivos movilizados y parados esperando órdenes, jornadas que empiezan a las ocho de la mañana y terminan a las diez de la noche. La realidad que describían desde las "Charlies".

Esa es la situación que hay detrás de la denegación del saludo al responsable último de todo el operativo de extinción. Los monos y los rostros marcados por el hollín y el humo de la cuadrilla de Villardeciervos contrastan con los trajes impolutos de la recepción a las autoridades a su llegada. Detrás de cada trabajador de extinción de incendios hay una situación humana.

El incendio de Sanabria estaba "anunciado", y para cualquier momento, desde junio de 2022, como reconocen los trabajadores "despilfarro" del operativo en la comarca. Esto es solo el cumplimiento de una profecía.

