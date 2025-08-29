Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de los incendios en España: Mejora el incendio de Fasgar (Bierzo) y aparece uno nuevo de nivel 2 en León

Excepto por un nuevo fuego de nivel 2 que ha obligado a desalojar la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo, la situación general es positiva, con una evolución favorable del de Fasgar-Igüeña, en el Bierzo, y sin incendios superiores a 20 hectáreas activos en Galicia

Los Reyes visitan hoy zonas afectadas por el incendio de Jarilla, en Cáceres

Un helicóptero trabaja el incendio Fasgar.

Un helicóptero trabaja el incendio Fasgar. / EP

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

El operativo de extinción de incendios de Castilla y León ha mostrado su alegría por la evolución de los fuegos que asolan las provincias de León y Zamora, con una evolución favorable de todos ellos, salvo el de la localidad leonesa de Fasgar, que es el más activo de los cinco incendios que mantienen el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial.

En Galicia, la ola de incendios que azotan la comunidad desde hace dos semanas, parece que empieza a dar tregua.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

