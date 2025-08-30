Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | Castilla y León amanece sin poblaciones evacuadas después de tres semanas de incendios

Transición Ecológica ha estimado en 393.278,99 las hectáreas afectadas por los incendios en 2025

Los Reyes visitaron este viernes zonas afectadas por el incendio de Jarilla, en Cáceres

Mejora el incendio de Fasgar, en León

Mejora el incendio de Fasgar, en León / EP

J. L. Escudero / D. Campayo / A. Pérez / O. González

El operativo de extinción de incendios de Castilla y León ha mostrado su alegría por la evolución de los fuegos que asolan las provincias de León y Zamora, con una evolución favorable de todos ellos, salvo el de la localidad leonesa de Fasgar, que es el más activo de los cinco incendios que mantienen el nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial.

En Galicia, la ola de incendios que azotan la comunidad desde hace dos semanas, parece que empieza a dar tregua.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents