Luz Casal e Baiuca estenderán a identidade galega por Bos Aires
A programación da iniciativa Saborea Galicia Calidade ofrecerá os concertos destes dous artistas, o 10 e 12 de outubro
Asemade, haberá propostas de promoción gastronómica
Iago Rodríguez
O conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado polo secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, presentou nesta mañá en Santiago os concertos que se celebrarán o vindeiro mes de outubro na cidade de Bos Aires no marco dunha nova edición de Saborea Galicia Calidade. A programación incluirá as actuacións de Baiuca, o día 10 na sala Groove, e de Luz Casal, o 12 no Palacio Libertad.
Con esta iniciativa, a Xunta de Galicia dá a coñecer parte dun programa amplo de actividades sobre Galicia en Bos Aires, que combinará música, gastronomía, catas e outras propostas culturais que se anunciarán nas próximas semanas. O obxectivo é ofrecer unha programación completa que amose a diversidade e a riqueza da comunidade con motivo da celebración do Día Nacional de España, que terá lugar o 12 de outubro. Asemade, estas accións de promoción estenderanse tamén a Montevideo, no Uruguai.
No acto participaron os dous artistas que cruzarán o Atlántico para animar tanto aos emigrantes galegos, como aos españois ou arxentinos que desexen gozar da súa música. Luz Casal, na súa intervención, aproveitou para subliñar o orgullo que sente polas súas orixes. «Aínda que non pise tanto Galicia, teño moi presente de onde veño», e engadiu que isto evidénciase nunha das pezas que cantará en Bos Aires: Vengo del Norte. «Describe todo o que significa esta terra para min», afirmou a popular cantante.
Tamén fixo mención ao seu tema Negra Sombra, un poema musicado de Rosalía de Castro e unha obra que canta en todas as súas actuacións no estranxeiro e que, segundo sinala, nesta ocasión terá un toque máis especial, xa que «me permitirá representar o galeguismo en Arxentina». Ademais, anunciou que presentará «novas cancións sorprendentes», así como de orixe galego.
Pola súa banda, Baiuca, que interviu no encontro telematicamente, confesou que «é unha honra inmensa poder actuar en Arxentina por primeira vez», debido a que «era algo que tiña pendente. Sei que hai moita xente de alí que ten ganas de verme porque escríbenmo polas redes».
O artista indicou que formulou o seu proxecto para «levar a cultura galega polo mundo adiante», polo que lle produce «moita ilusión proxectar a imaxe de Galicia en Bos Aires con toda a banda». O catoirán tamén adiantou que o seu concerto na sala Groove se centrará especialmente no seu último disco, Barullo.
Promoción gastronómica
Aparte das propostas musicais, o evento ofrecerá diversos postos gastronómicos e catas dirixidas a, segundo o conselleiro de Emprego, «expoñer os nosos ricos produtos do mar e do agro da man de prestixiosos cociñeiros».
Con esta programación, de acordo con José González, «búscase mostrar ao estranxeiro como é Galicia a través da nosa música e gastronomía, ademais de colaborar cos nosos produtores para incrementar a nosa proxección internacional». O titular de Emprego, Comercio e Emigración salientou a dimensión simbólica desta iniciativa como homenaxe ás galegas e galegos que cruzaron o océano levando consigo a esencia da nosa identidade, e puxo en valor o forte vencello emocional que seguen mantendo aínda que xa non residan na súa terra de orixe.
- Muere Antonio Rodríguez, el parrillero que hizo churrasco para medio Santiago en el San Clodio
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Investigan el incendio intencionado contra una notaría y un despacho de abogados en pleno centro de Santiago
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- Conciertos de septiembre en Santiago
- Así es la nueva cafetería de especialidad de Santiago: pet friendly y en el antiguo local de Lusco & Fusco Bakery Café
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
- Pepi, heroína en vida y un final trágico