Ya es oficial el nuevo registro horario: las empresas tienen que dar a los trabajadores un recibo con las horas extra

El nuevo registro horario en los trabajos ya es una realidad. Como parte de la reforma laboral que incluye la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, el Gobierno ha aprobado una serie de cambios en el control del horario de los trabajadores. Esta medida busca garantizar que las empresas cumplan con la normativa, evitando fraudes y asegurando que se respeten los límites legales de la jornada laboral.

Una de las principales novedades es que el registro de jornada será completamente digital y accesible de manera remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además, cada trabajador recibirá un recibo detallado con las horas extra realizadas, asegurando transparencia en el cómputo y pago de estas horas.

Un registro horario más fiable

El nuevo sistema de control horario tiene como objetivo que el registro de la jornada laboral sea objetivo, fiable y accesible. Para ello, se establecerá un sistema digital que garantice que los trabajadores registren personalmente sus horarios de entrada y salida, sin posibilidad de manipulación por parte de la empresa.

Además, el sistema deberá permitir la identificación inequívoca de la persona que realiza el registro, asegurando así la autenticidad de los datos. Todo el periodo comprendido entre el inicio y el final de la jornada será considerado tiempo de trabajo efectivo, y cualquier tiempo adicional se contabilizará como horas extraordinarias o complementarias, según corresponda.

Las empresas deberán entregar un recibo con las horas extra

Uno de los aspectos más destacados de la nueva normativa es que las empresas estarán obligadas a entregar a cada trabajador un resumen mensual de sus horas trabajadas, incluyendo las extraordinarias. Este recibo se proporcionará junto con la nómina y reflejará de manera desglosada el número total de horas ordinarias, extra y complementarias.

El objetivo de esta medida es evitar la realización de horas extra sin registrar y sin remuneración, una práctica que ha sido denunciada en múltiples sectores laborales. Con este sistema, los empleados podrán comprobar que sus horas están correctamente contabilizadas y exigir su compensación si fuera necesario.

Mayor control para evitar fraudes

El nuevo sistema digital de control horario permitirá a la Inspección de Trabajo acceder en tiempo real y de manera remota a los registros de jornada de las empresas. Esto facilitará la detección de irregularidades y garantizará que se cumpla con los límites legales de la jornada laboral.

Las empresas que no respeten la normativa podrán enfrentarse a sanciones económicas. En caso de incumplimiento del registro horario, la carga de la prueba recaerá sobre la empresa, y si no se pueden demostrar las horas trabajadas, se presumirá que el contrato del empleado es a jornada completa.

Plazos para la adaptación de las empresas

La norma aún debe completar su tramitación parlamentaria antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, el Gobierno tiene como objetivo que el nuevo sistema de registro horario entre en vigor antes del verano de 2025.

Para facilitar la transición, las empresas contarán con un periodo de adaptación. En el caso de los convenios colectivos que establezcan jornadas superiores a 37,5 horas semanales en promedio anual, tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para ajustarse a la nueva normativa.

Registro horario también para trabajadores a tiempo parcial

La nueva regulación también introduce cambios en el control horario de los empleados con contratos a tiempo parcial. Las empresas deberán totalizar la jornada de estos trabajadores de manera mensual y proporcionarles un recibo detallado junto con la nómina, donde se reflejen todas las horas trabajadas, ya sean ordinarias o complementarias.

Registro horario de la jornada laboral / IÑAKI OSORIO

En caso de incumplimiento de esta norma, el contrato de un trabajador a tiempo parcial se presumirá como de jornada completa, a menos que la empresa pueda demostrar lo contrario con registros fehacientes.

El refuerzo del registro horario supone un avance importante en la protección de los derechos laborales en España. Con este nuevo sistema, se pretende erradicar el fraude en las horas extra no remuneradas y garantizar que todos los trabajadores tengan un control claro y accesible de su jornada laboral.