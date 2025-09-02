Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 2 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 2 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 13, 30, 31, 32 y 36 y las estrellas 12 y 1.
El código del Millón ha sido el SRD53858.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Muere Antonio Rodríguez, el parrillero que hizo churrasco para medio Santiago en el San Clodio
- Investigan el incendio intencionado contra una notaría y un despacho de abogados en pleno centro de Santiago
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- Conciertos de septiembre en Santiago
- Así es la nueva cafetería de especialidad de Santiago: pet friendly y en el antiguo local de Lusco & Fusco Bakery Café
- Tensión en el mar: las orcas abren una vía de agua a un velero en Ons y destrozan el timón a un 'galeón' en O Grove