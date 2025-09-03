Madrid
Una avería cerca de la estación madrileña de Atocha lleva a los pasajeros de Cercanías a ocupar las vías
Ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia
EP
MADRID
Pasajeros de Cercanías han ocupado este miércoles las vías en las proximidades de la estación de Atocha tras registrarse una avería en el fluido eléctrico que afecta a las líneas C-2, C-7, C-8 y C-10.
En concreto, la incidencia se ha producido entre las estaciones de Atocha y Vallecas por una falta de suministro eléctrico por parte de la empresa suministradora.
Según han trasladado fuentes de Adif y de Renfe a Europa Press, ya se ha recuperado la tensión, aunque el servicio permanece todavía interrumpido por la presencia en las vías de personas que han bajado de los trenes tras accionar las palancas de emergencia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Ryanair abandona Lavacolla: cierra su base en Santiago
- Tensión en el mar: las orcas abren una vía de agua a un velero en Ons y destrozan el timón a un 'galeón' en O Grove
- Raxoi impulsa un plan turístico que tiene como una de sus prioridades salvar el aeropuerto de Santiago
- Melide va a preparar la tortilla y el huevo frito más grandes del mundo
- El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: 'No tengo palabras. Qué parada tan especial