Mónica García quiere llevar el Estatuto Marco de los sanitarios al Consejo de Ministros en otoño para evitar "meterlo en un cajón"

Reunión extraordinaria de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, constituida por la ministra Mónica García y por los consejeros de las comunidades autónomas, para hablar del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, un texto que lleva años negociándose y que, por el momento, no acaba de convencer a los sindicatos y, además, ha provocado el rechazo de los médicos, que piden un estatuto propio. Tras el encuentro, la ministra ha ha expresado que su intención es llevar el texto -que "va a cambiar el paradigma de las condiciones laborales de los profesionales de las próximas décadas", ha enfatizado- al Consejo de Ministros a lo largo del otoño para evitar "meterlo en un cajón".

"Tras casi tres años de negociación y 37 reuniones, en el Ministerio creemos que tenemos un texto consensuado en un 95% con el ámbito", ha dicho la ministra. Además de los encuentros con los sindicatos, se ha mantenido más de una docena de reuniones con las comunidades y el tema se ha abordado en varios Consejos Interterritoriales, ha explicado. El verano dejará el texto en pausa pero la intención de Sanidad es volver a encontrarse con los sindicatos entre la última semana de agosto y la primera de septiembre. Y volver a presentar el documento a las comunidades en la primera quincena de septiembre.

Que vea la luz

El Estatuto Marco, además, ha dicho la ministra llegará al Consejo de Ministros con una memoria de impacto económico "para que pueda ver la luz lo antes posible y en esta legislatura". Y, sobre todo, "evitar meterlo en un cajón". "La legislación tiene un tránsito muy largo, tiene que pasar por muchos lugares y yo necesito que esta ley llegue al Congreso de los Diputados. Si hay alguna maniobra dilatoria que no quiere que sea así, que lo diga, pero nosotros necesitamos que este texto llegue al Congreso de los Diputados y pueda ser debatido ahí", ha añadido.

"Es un basta ya a la precariedad" ha enfatizado la ministra sobre el Estatuto Marco que introduce una serie de mejoras que "necesitan ser pulidas". Ha asegurado que ha habido muchas reuniones, pero harán todas las que sean necesarias porque "queda mucho trabajo por delante".

Por ejemplo, hablar con las comunidades sobre los límites competenciales en cuestiones "como las retribuciones o la posibilidad de la jubilación anticipada". La ministra ha recordado algunas mejoras que incorpora el nuevo texto, como el "fin de la precariedad y de los contratos inestables" de los profesionales sanitarios, así como la limitación de la jornada de guardia a 17 horas.

Los sindicatos

Por la mañana, frente a la sede del Ministerio, la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), de la que forman parte distintos sindicatos, se concentró para plantear sus reivindicaciones. Exigen un estatuto propio que "garantice condiciones dignas, una mesa de negociación exclusiva y una clasificación profesional justa".

Concentración de médicos frente al Ministerio / AMYTS

Por su lado, el Comité de Huelga formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha comunicado formalmente la convocatoria de la segunda jornada de huelga nacional para el próximo 3 de octubre en el marco de las movilizaciones por la misma cuestión.

Suscríbete para seguir leyendo