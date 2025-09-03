'Sirat' de Óliver Laxe, candidata a representar a España en los Oscar

'Sirat', de Óliver Laxe, 'Romería', de Carla Simón y 'Sorda', de Eva Libertad, han sido las tres películas seleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 98, en la categoría de Mejor Película Internacional. Así, dos películas con raíces gallegas -- 'Romería' se ha rodado en Vigo y Pontevedra, entre otras ubicaciones -- están en la terna para acudir al Dolby Theatre de Los Ángeles el próximo año a recoger una estatuilla.

Ahora, las tres cintas se medirán en una selección final que acabará el próximo día 17, cuando se hará pública la representante de España para la gala de los Oscar, cuya 98 edición se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EEUU).

La actriz Emma Suárez (ganadora hasta en dos ocasiones del Goya a Mejor Actriz protagonista por 'El perro del hortelano' y 'Julieta') y el actor Juan Diego Botto (nominado en varias ocasiones), miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, han sido los encargados de anunciar las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.

La última película española en ganar un Oscar fue 'Mar adentro', dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Javier Bardem. La película ganó el premio a la Mejor Película Internacional en la 76 edición de los Premios de la Academia en 2005.

'Sirat', el éxito de Laxe

La película de Óliver Laxe, la historia de un padre (Sergi López) que busca a su hija en las 'raves' de Marruecos durante un viaje frenético pero cargado de simbolismo e introspección, estaba en todas las quinielas para ser una de las posibles candidatas a los Oscar este año. Tras alzarse con el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, la obra de Laxe se estrenó el 6 de junio en España, donde hasta ahora ha tenido casi 400.000 espectadores, y se mantuvo durante varias semanas entre las películas más vistas en cines.

Además, tras hacerlo en Francia, Alemania, Portugal y República Checa se estrenará en el mes de noviembre en Estados Unidos con Neon, una de las distribuidoras más prestigiosas del cine independiente, responsable de títulos como 'Parásitos', 'Anatomía de una caída' y 'Anora', además de proyectarse en secciones de festivales como el de Toronto o Nueva York.

'Romería', drama familiar de Carla Simón

'Romería', de Carla Simón, estuvo nominada en el último Festival de Cannes a la Palma de Oro. La cineasta Carla Simón no solo cuenta su historia familiar, también la convierte en una forma de recordar a la generación perdida en España a causa de la heroína y el sida. Un filme con el que la cineasta cierra una trilogía sobre su historia familiar que comenzó con 'Verano 1993' (2017), que ganó el premio a la mejor ópera prima en Berlín, y continuó con 'Alcarrás' (2022), que se llevó el Oso de Oro de la Berlinale y que se centró en su familia materna, de agricultores.

'Sorda', ópera prima y primera de una actriz sorda

'Sorda', ópera prima de la directora murciana Eva Libertad y Biznaga de Oro a mejor película española en el reciente Festival de Cine de Málaga, se estrenó en los cines de España el pasado 4 de abril. Tuvo su estreno mundial en el 75 Festival Internacional de Cine de Berlín, donde recibió el valioso Premio del Público de la sección Panorama y el premio independiente CICAE Art Cinema Award.

‘Sorda’ es el primer largometraje español protagonizado por una actriz sorda, Miriam Garlo, y parte del cortometraje homónimo nominado a los Premios Goya en 2023 dirigido por Eva Libertad y Nuria Muñoz.