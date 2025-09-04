Persianas alicantinas: la tradición mediterránea que conquista los hogares gallegos

Al ser un arte, el diseño de interiores responde a la cultura en la que se aplica, incluyendo a la persiana alicantina. También evoluciona, se moderniza y forma parte de la transculturización, por lo que los distintos estilos y elementos llegan a otras partes distintas a sus orígenes, principalmente porque son similares los entornos en los que se aplican.

Por ejemplo, la persiana alicantina es propia de la cultura mediterránea, gracias al impacto cultural que se vivió durante siglos. Se extendió en toda la costa y se afianzó en España, pero no en el sur, sino en una región inesperada, en Galicia. Se volvió tendencia de la expansión cultural que hubo en todo el territorio nacional, pero también porque estas persianas responden a la necesidad de dar protección contra un sol inclemente. La cultura y la necesidad dieron pie a la integración de este diseño en la región gallega.

Qué son las persianas alicantinas y por qué están de moda

Las persianas alicantinas son lamas horizontales, distendidas verticalmente y unidas por un alambre que permite recogerla en un rollo. Hay una distancia milimétrica entre cada lama, por lo que permiten el paso del aire y, aunque protegen del sol, no oscurecen por completo la estancia. Esto permite regular la temperatura sin afectar negativamente a la iluminación del ambiente. También sirven como protección contra insectos.

Por supuesto, si vamos a hablar de por qué se popularizaron las persianas alicantinas, es menester explicar su nombre: alicantinas porque provienen de Alicante, ubicado en la costa este de España. Es por ello que el diseño está dedicado a hacer frente a la radiación solar, tamizar la luz exterior y ventilar al mismo tiempo. Su atractivo es que protege del clima, pero sin separar por completo el interior del exterior.

Ventajas de instalar persianas alicantinas en tu casa

En primer lugar, las lamas de las alicantinas permiten un control preciso de la luz exterior, tanto para evitar el calor como para proteger el mobiliario. Su manipulación es sencilla y ocupan muy poco espacio.

En el caso de Galicia, las lamas son idóneas para dejar pasar la brisa y ventilar la vivienda. Especialmente útil para esta región con clima húmedo.

También es de destacar su versatilidad estética, lo que le dará a la fachada un estilo clásico, al mismo tiempo que se puede personalizar enormemente.

Es fácil de hacerle mantenimiento a las persianas alicantinas y de instalarlas, lo que las hace muy accesibles.

Persianas alicantinas de madera: elegancia natural para espacios tradicionales

Las persianas alicantinas de madera son las más clásicas y puro estilo mediterráneo y tradicional al mismo tiempo. También es un material versátil y con colores y diseños diferentes, lo que puede ser muy atractivos para quienes quieran hacer un espacio personalizado y modernizado sin dejar de lado el aspecto tradicional.

La madera es un buen aislante térmico y acústico y si bien estas persianas no separan por completo el interior del exterior, el material aporta protección al ambiente.

Por supuesto, la durabilidad de la madera es reconocida, pero para aprovecharla, es necesario hacerle mantenimiento regular con barniz.

Persianas alicantinas de PVC: resistencia y bajo mantenimiento

Por su parte, el PVC es muy resistente y de mantenimiento solo necesita de limpieza. Es un material limpio, sobrio y resistente a la humedad y el calor. No es tan aislante acústicamente como la madera, pero sigue siendo correcto. Y en cuanto al aislamiento térmico, es muy bueno, así que cumplirá su función para ayudar a regular la temperatura interior.

Instalación y mantenimiento de la persiana alicantina

Uno de los mayores atractivos de las persianas alicantinas es que no requieren de herramientas para su instalación. Para la elección del tamaño, se recomienda que sea más o menos de 2 centímetros más ancha la persiana que la ventana, y en vertical, de 20 a 25 centímetros. Esto último se debe a que se necesita ese espacio para que, al enrollarla, no obstruya la visibilidad.

Para instalarla, solo hace falta perforar el muro con un taladro y engancharla. No es necesario ningún refuerzo en la pared porque son persianas muy ligeras.

Precios y dónde comprar persianas alicantinas en Galicia

Las persianas alicantinas de PVC son las más económicas, oscilando entre más o menos los 15 y los 25 euros por metro cuadrado. Las de madera, entre 20 y 50 euros, que dependerá del tipo de madera. Aunque las persianas alicantinas son propias de Alicante, puedes pedirlas online.

Diferencias entre persianas alicantinas y otros tipos de persianas

El mayor diferenciador de las persianas alicantinas con respecto a otras es que estas se enrollan. Su mecanismo simple hace que sean muy duraderas, no se traben y sean cómodas de usar. Los materiales principalmente son de PVC y de madera; no se suelen encontrar de aluminio. Y no permiten un control del ángulo de las lamas.

Consejos para elegir las persianas alicantinas perfectas para tu hogar

En primer lugar, considera el material que más te guste, sea por cuestiones estéticas o de diseño. La madera es más tradicional, pero pueden modernizarse con acabados personalizados. Sin embargo, el PVC es por lejos mucho más actualizado y con diseños que pueden ser desde los más simples hasta los más complejos.

El compromiso con el mantenimiento también es importante considerarlo. ¿Cuántas veces al año le darás la capa de barniz a la madera? ¿Solo querrás limpiar con un trapo húmedo? La madera es más aislante, pero necesita de más dedicación para mantener su estructura y que no acumule moho u otros patógenos.