Apuestas y Loterías
El sorteo de Euromillones deja un premio de 65 millones de euros en Tarazona (Zaragoza)
En el mismo sorteo ha resultado agraciado con un premio de tercera categoría una apuesta realizada en Madrid
Agencias
El dueño de un boleto de Euromillones validado en Tarazona (Zaragoza) percibirá más de 65 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este viernes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. En concreto, el ganador recibirá un total de 65.278.573,00 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Tarazona, situada en el número 8 de la calle de los Fueros de Aragón.
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 5 de septiembre, ha estado formada por los números 30, 27, 41, 31 y 43. Las estrellas son 5 y 8. La recaudación ha ascendido a 57.006.316,40 euros.
También en España ha resultado premiado un boleto acertante de Tercera Categoría que ha sido validado en Madrid, en la administración situada en la Avenida de Rafael Finat, 10. En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.
El boleto acertante de El Millón, con código SSZ98350, ha sido validado en Benicàssim (Castellón), en el despacho situado en Santo Tomás, 19.
