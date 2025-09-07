Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambio en los autodespidos: te podrás ir de tu empresa con indemnización si cumples los siguientes requisitos

Un cambio en el artículo 50 del Estatuto de los trabajadores lo ha posibilitado

El autodespido es el derecho del trabajador a terminar su contrato laboral de manera voluntaria bajo circunstancias que le otorgan derecho a recibir una indemnización. Un cambio en el artículo 50 del Estatuto de los trabajadores ha posibilitado.

Según comenta Ignacio de la Calzada González, abogado laboralista, en su cuenta de Instagram un_tio_legal, desde el pasado 3 de abril el trabajador podrá solicitar al Juez irse de la empresa con indemnización y el paro cuando su empleadora incumple con los siguientes dos requisitos:

  1. Que te deban nóminas. "Hasta ahora, lo que se solicitaba era que se debieran tres nóminas y una paga extra. Se ha modificado y ahora establece que concurre la causa si te deben tres nóminas aunque no sean consecutivas, pero deberán ser enteras", aclara Calzada González en el vídeo.
  2. Retraso en el pago de salarios de al menos de seis meses. Se trata del cambio más importante. Se entenderá que hay retraso cuando tarden más de 15 días en pagarte el salario respecto a tu fecha normal. Además, no tienen por qué ser consecutivos.

