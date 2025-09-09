Diez minutos de cálculo mental diario: Ayuso anuncia un plan para el rescate de las matemáticas en los colegios madrileños

Más de un millón de alumnos han empezado entre ayer y hoy el curso en la Comunidad de Madrid y la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha querido darle carácter de oficialidad con la visita a un centro educativo. No ha sido casual la elección. Ayuso se ha desplazado hasta Móstoles, hasta el Centro Integrado de Formación Profesional Simone Ortega, especializado en Hostelería y Turismo y uno de los primeros de esta rama en implantar la formación dual. Un "gesto político", ha dicho la presidenta para mostrar apoyo a la Formación Profesional, que ha definido como un "pilar esencial del empleo la educación y la formación".

Desde allí, la presidenta madrileña ha recordado que este año la Formación Profesional alcanza un número récord de alumnos en la Comunidad, con un total de 188.515 estudiantes en 177 centros y con 168 titulaciones y ha cifrado en un 75% el grado de empleabilidad de estos estudios. Pero más allá de defender las bondades de este itinerario formativo, y repasar las novedades de este curso académico como la limitación por decreto de las pantallas en los centros de Infantil y Primaria o la incorporación en 49 colegios de los primeros cursos de la ESO, Ayuso ha anunciado dos novedades: la futura implementación de un plan de "rescate" de las matemáticas y la adopción de deducciones fiscales para alumnos que estudien y trabajen.

“Las matemáticas son uno de los dos pilares del saber y el nivel se ha ido deteriorando en las últimas décadas", ha subrayado la presidenta. Por eso, ha asegurado, desde el Gobierno regional se va a impulsar desde este mismo curso una iniciativa con un doble objetivo: por un lado, mejorar las destrezas de los alumnos en esta materia; por otro, paliar el déficit de profesores, un problema que no solo afecta a España, en un momento en que, ha señalado, "la industria les ofrece más oportunidades y mejor pagadas".

Para lo primero, se buscará actuar desde la base. Entre las medidas que contempla este plan de "rescate" que ha anunciado hoy Ayuso se establece que todos los alumnos de Infantil y Primaria tengan diez minutos diarios de cálculo mental. Además, la Consejería de Educación elaborará guías de contenidos básicos de cada curso para favorecer el repaso y la consolidación de conocimientos esenciales y se pretende "reforzar la formación continua de profesores y maestros".

Para lo segundo, se ampliará el listado de titulaciones e ingenierías que puedan impartir la asignatura cuando existan "necesidades extraordinarias" y solicitará al Gobierno la puesta en marcha de un "plan de emergencia para afrontar la crisis de profesores de matemáticas". Entre las disposiciones a adoptar en ese plan de emergencia ha reclamado Ayuso que se autorice a los alumnos de tercer curso del grado universitario de Matemáticas, "perfectamente formados a esas alturas" a impartir la asignatura. También ha sugerido que se permita dar clase a "jubilados cualificados".

Por otro lado, la presidenta madrileña también ha avanzado la introducción de beneficios fiscales para estudiantes que compatibilicen su formación con un trabajo. "Se van a poder beneficiar de una deducción del 50% de las cuantías de las matrículas hasta un límite 400 euros anuales", ha señalado, "para que todos los alumnos que quieran trabajar y seguir formándose tengan una ayuda extraordinaria. Las deducciones fiscales, de hasta 400 euros por curso, se conceden a alumnos que tengan un trabajo y cursen a la vez un grado universitario o realicen estudios de Formación Profesional Superior.

Entre los requisitos para optar a esta rebaja está ser menor de 30 años, estar matriculado en cursos completos y poder acreditar la actividad laboral durante al menos 300 días al año. De esos 300 días, han de simultanearse estudios y trabajo durante al menos cinco meses. La medida, que excluye los contratos de formación, tendrá una dotación de seis millones de euros, lo que permitirá llegar, según los cálculos de Sol a unos 15.000 alumnos.