Iglesia
Aplazan hasta el 3 de octubre el desahucio de las exmonjas de Belorado
Las religiosas "saben que están perseguidas, pero Dios las ayuda en un contexto en el que el mejor juez es el tiempo"
EFE
El desahucio de las exreligiosas de Belorado (Burgos), decretado por el Juzgado de Briviesca para el 12 de septiembre, ha sido pospuesto hasta el 3 de octubre a las 10 horas debido a que los abogados han presentado un recurso que demora en veinte días el lanzamiento, han informado fuentes del caso.
Este aplazamiento supone un respiro para las hermanas del monasterio de Belorado, quienes afrontaban la inminencia del desahucio en veinticuatro horas.
El juicio se celebró el pasado 29 de julio y la sentencia fue comunicada el 31 de julio, el día antes del inicio de las vacaciones judiciales de agosto.
El portavoz de las exreligiosas, Francisco Canals, ha destacado que la fecha señalada coincide con la vigilia de San Francisco de Asís y asegura que las hermanas han expresado sentirse "contentas y satisfechas", confiando en la justicia divina.
"Saben que están perseguidas pero Dios las ayuda en un contexto en el que el mejor juez es el tiempo", afirma Francisco Canals, quien señala que esta suspensión es una "buena noticia".
En un comunicado de prensa, insiste en que las monjas seguirán adelante con su causa porque "son útiles para la sociedad, representan un valor para España y son un ejemplo de liderazgo colectivo, llevan toda la vida en su propio convento y encontrarán soluciones en un camino en el que aún quedan muchos acontecimientos.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Galicia encadena días de lluvia: frente tras frente antes de que regrese el tiempo soleado
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
- Cuenta atrás para captar 12 millones de la UE destinados a transformar el norte de Santiago
- Adiós a secar la ropa fuera: el tendal de Ikea para casa que arrasa en ventas por su precio
- La muestra de Santiago que ha enamorado al National Geographic: finalista a Mejor exposición histórica de España