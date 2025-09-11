El gallego Alberto Vázquez, ganador de cuatro Premios Goya, pasea por el mundo su nuevo proyecto

El director de animación, ilustrador y dibujante de comics gallego Alberto Vázquez (Psiconautas, Unicorn Wars), ganador de cuatro Premios Goya, vuelve al ruedo, y lo hace con Decorado, un largometraje de animación que combina sátira, surrealismo y humor negro para sumergirnos en una realidad inquietante y absurda que verá la luz el próximo 24 de octubre en las salas de cine españolas.

El protagonista de esta nueva historia del coruñés Alberto Vázquez es Arnold, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial mientras su matrimonio se desmorona, su mejor amigo fallece en circunstancias sospechosas y todo lo que hay a su alrededor le empieza a parecer una farsa. Una idea, esta última, que Arnold comienza a desarrollar como una paranoia cotidiana pero que, con el tiempo, se convierte en una huida desesperada hacia algo que se parezca, aunque sea un poco, a la libertad.

Una fábula oscura e hipnótica sobre el control social, el artificio de la vida y la fragilidad de nuestras certezas que tendrá su première mundial en la Sección Oficial de Fantastic Fest, uno de los festivales de género más importantes del mundo, que se celebrará del 18 al 25 de septiembre en Austin (Texas, EEUU).

Ottawa será la siguiente parada del largometraje, le seguirá el Festival de Sitges en octubre, certamen en el que tendrá lugar la première española de Decorado. Además, la película continuará su recorrido en el BFI London Film Festival.