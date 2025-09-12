Darío Villanueva, exrector de la USC: «O humanismo dá resposta aos cambios na sociedade»

El Colegio Libre de Eméritos, en colaboración con la Universidad Nebrija presentó esta semana en Madrid el nuevo Máster en Humanidades Contemporáneas: Actualizar el humanismo, un programa que nace con el objetivo de «mostrar como o humanismo pode dar resposta a moitas das preguntas que hoxe nos estamos a facer en relación con todos os cambios que se están producindo na sociedade, na tecnoloxía, na comunicación e nas relacións humanas». Así lo explica el exdirector de la Real Academia Española de la Lengua (RAE) y exrector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Darío Villanueva, uno de los impulsores en este nuevo proyecto educativo de la universidad madrileña.

El nuevo programa académico arrancará el 20 octubre de este año en formato híbrido (presencial en Madrid y online), con una duración de dos cursos y un precio de 4.500 euros, con la opción de cursar módulos o seminarios de manera independiente.

Estará estructurado en cuatro módulos, que a su vez conformarán 20 seminarios distintos coordinados por «un grupo de 22 profesores de primeira categoría» que desarrollarán toda la práctica académica a través de una «ensinanza socráctica». «Sócrates era un mestre que consideraba o diálogo entre os que sabían, os mestres, e os que querían saber, os máis novos», explica Villanueva, que, como añade, el objetivo es replicar en el máster «ese principio socrático».

Estos aspectos prácticos del máster desarrollados en una veintena de seminarios, impartidos por intelectuales como Camilo José Cela Conde, Fernando Savater, Félix Ovejero, Darío Villanueva, Fernando Broncano o Andreu Jaume, abordarán la cuestión del humanismo desde «o aspecto máis filosófico, pero tamén desde o aspecto político, social, da ciencia e das artes».

Un máster «necesario» en el contexto actual

«Llamamos ahora humanismo al intento de saber no el ‘cómo’ sino el ‘para qué’ de nuestros empeños en el mundo», señala el filósofo Fernando Savater, que destaca que «las ciencias estudian y proporcionan los instrumentos para transformar el mundo, pero el humanismo quiere entender lo que pretendemos con esa formación».

En la misma línea, Darío Villanueva comparte que «ser humanista hoxe en día significa ser consciente do que significa ser humano». Por ello, el exrector de la USC ve «necesario» este nuevo Máster en Humanidades: «A mín e a outros compañeiros preguntannos que estamos a facer, por que non dicimos nada sobre todos estes asuntos problemáticos que vivimos. Entón este máster é unha clara demostración de que hai esa vontade de contribuir a iso a base de mostrar que as cousas que suceden teñen que ver coas persoas».

Darío Villanueva, a la derecha, con Guillermo Soto Vergara, director de la Academia chilena de la Lengua / Cedida

Insiste, además, en la importancia de darle una visión «actualizada» al humanismo, ya que «ten respostas para moitos destes problemas que están preocupando hoxe á xente». Como explica, para él el humanismo no es un mero aspecto académico, sino una medida con la que hacer frente a la inmediatez que impera en la actualidad. Con todo, señala que todos los apectos que condicionan la existencia de los seres humanos y que obedece a unos principios que alteran las condiciones «son bastante nefastos». Una base que implica que «moitas das eivas ou problemas que hoxe se ven dependen dunha perda dese sentido humanista das cousas».

Una especialización «absurda»

Por otro lado, el exdirector de la RAE, advierte, además, sobre la creciente tendencia de la especialización, que como explica, puede fragmentar el conocimiento. «As persoas necesitan ter un fundamento sólido formativo no sentido intelectual de compresión do mundo, de criterio propio sobre as cousas e iso é o que dá a formación das humanidades desde siempre». Un aspecto que, como señala, contrasta con lo que hoy en día se pide en las universidades: «Unha especialización prematura e exclusiva» que Villanueva cataloga como «absurda», ya que las cosas van más rápido ahora y «ninguén pode asegurar que si se especializa de novo esa especialización lle vaia servir durante toda a súa vida, todo o contrario, o que vai a predominar son os cambios de adicación, de formación, o que se chama a formación continúa».

Al respecto, Villanueva destaca que, por tanto, que el humanismo es lo «sólido, o que non cambia» y que frente a esa especialización que deja los conocimientos «obsoletos» los alumnos no tengan miedo a «cambiar e a seguir formándose».

Dos mesas redondas como carta de presentación

Como paso previo al inicio del máster y con la premisa de dar a conocer todos los aspectos que lo rodean tales como contenidos, programa y profesorado, se han celebrado en los meses previos dos mesas redondas introductorias al propio máster en la el campus de la Universidad de Nebrija.

En la primera de ellas, con el título Lo humano en tiempos tecnológicos, Fernando Savater, Darío Villanueva y Félix Ovejero debatieron sobre la pérdida de centralidad del pensamiento humanista ante la presión tecnológica. Savater defendió el valor de la filosofía como espacio de preguntas, haciendo hinzapié en que «la primacía del ser humano está cada vez más discutida» por la imposición de respuestas rápidas.

«El mundo no avanza por los sonetos de Shakespeare, sino por la mecánica cuántica. No podemos seguir de espaldas al conocimiento», señaló por su parte Ovejero, que alertó sobre el desfase entre humanidades y ciencia, mientras que Villanueva se centró en una lectura cultural y recalcó que «el mundo pide pensamiento. Y el pensamiento necesita espacio».

Por su parte, la segunda de las sesiones, bajo el título Inteligencia humana e inteligencia artificial, contó con ponencias de Fernando Broncano y Andreu Jaume, moderadas por Darío Villanueva.

El debate puso sobre la mesa la concentración de poder de la IA. En este sentido, Broncano recordó que «no hay inteligencia artificial», sino que hay «inteligencias artificiales, sistemas híbridos que dependen de la inteligencia humana para funcionar». Además, también advirtió de esa concentración de poder: «Por ahora esto es un oligopolio. La soberanía tecnológica es una urgencia».

Por su parte, Jaume defendió el lenguaje y la duda como la esencia de la inteligencia y como la primera forma de crítica y señaló que «llamar inteligencia a esto es una usurpación». «Razonar no es solo llegar a una conclusión. Es también vacilar, equivocarse, callar».