Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos sobre la actualidad informativa de la última semana
Redacción
Madrid
¿Cuánto sabes de lo que ha ocurrido en los últimos siete días? Para descubrirlo, hemos preparado una encuesta con diez preguntas sobre los principales temas de actualidad. Desde política y economía hasta sociedad, cultura y deportes, este test te permitirá repasar lo más destacado de la semana mientras compruebas tu nivel de información.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Gobierno estudia un tren de cercanías en el Eje Atlántico para conectar Santiago
- Casi la mitad de las fincas sin limpiar en Galicia son de dueño desconocido
- Una popular influencer gallega encuentra su nueva cafetería favorita en Santiago de Compostela: 'O café está impresionante
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Adiós a secar la ropa fuera: el tendal de Ikea para casa que arrasa en ventas por su precio
- Galicia encadena días de lluvia: frente tras frente antes de que regrese el tiempo soleado
- Galicia recoge una cosecha histórica de uva, pero 'los precios se hunden