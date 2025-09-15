Estado Unidos
EEUU ataca una segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos
Washington
Estados Unidos atacó este lunes una segunda embarcación en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente estadounidense, Donald Trump.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere una joven pareja en un accidente en la A-54 en O Pino
- Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
- Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Don Juan Carlos se reúne con su familia en Sanxenxo
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Rescatan a un grupo de senderistas cuando hacían una ruta de noche en Carnota
- Incendio en un piso de Santiago: cuatro personas trasladadas al hospital
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble