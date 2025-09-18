Chipperfield ingresa en la RAGC y resalta las condiciones de Galicia para alcanzar la sostenibilidad

El arquitecto británico David Chipperfield destacó este miércoles en su ingreso como académico en la Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) que las condiciones físicas, medioambientales, sociales y comerciales que existen en Galicia le ofrecen una «gran oportunidad» para alcanzar los objetivos de sostenibilidad «más fácilmente» que otras regiones o partes del mundo.

Chipperfield (Londres, 1953) pronunció su discurso titulado Common Ground (Territorio común) en el Pazo de San Roque, en Santiago, donde el encargado de realizar la laudatio fue el académico y catedrático emérito de Ciencia dos Materiais y Enxeñaría Metalúrxica de la Universidade de Vigo Pedro Merino.

El arquitecto inglés Chipperfield ha ingresado este miércoles en la Real Academia Galega de Ciencias / Suso Rivas

35 años visitando Galicia

En su intervención, el ganador del premio Pritzker de Arquitectura 2023 destacó que lleva 35 años visitando Galicia, y que «una población que ha trabajado con la tierra y el mar durante generaciones puede dar ejemplo a los demás sobre la importancia de proteger nuestro entorno».

El presidente de la RAGC, Juan Lema, le dio la bienvenida a Chipperfield, resaltando que su ingreso «enriquece a la Academia y refuerza su misión de unir ciencia, cultura y sociedad en beneficio del pueblo gallego». «La RAGC reconoce no solo a uno de los arquitectos más influyentes de nuestro tiempo, sino también a un pensador, urbanista y ciudadano profundamente comprometido con los retos de nuestro mundo. Su obra es admirada en todos los continentes por su integridad, claridad y diálogo respetuoso con el lugar y la historia», subrayó Lema.

Por su parte, Pedro Merino destacó la conciencia de David Chipperfield sobre el cambio climático, lo que lo lleva a abogar por el diseño de lugares que fomenten el transporte público e integren espacios verdes.