Paco López-Barxas achega a figura de Castelao coa obra ‘Os soños de Daniel’
Este conto infantil busca dar a coñecer ao pai do galeguismo entre os máis novos
Tras o recente lanzamento da obra Castelao entre nós, 75 anos despois (Teófilo Edicións), Paco López-Barxas acaba de publicar, dentro do mesmo selo editorial, o conto infantil Os soños de Daniel, unha obra pensada para que os lectores máis novos coñezan a vida, obra e pensamento do pai do galeguismo, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Faino precisamente nun ano no que se conmemora o 75 aniversario do pasamento do intelectual galego nado en Rianxo cun libro profusa e atractivamente ilustrado por Isabel Pintado que propón unha viaxe imaxinaria polos soños e arelas de Castelao, evocados por Eduardo Dieste.
Polas páxinas de Os soños de Daniel mesturase realidade e ficción para que os máis pequenos lectores descubran a un neno coma eles que debuxa, soña e imaxina unha Galicia diferente sobre un vello mapa de Fontán que, pouco antes da súa viaxe á Arxentina, atopa na casa dos seus avós.
Infancia e adolescencia de Castelao
Segundo Paco López-Barxas –autor de ampla obra de narrativa infantil, entre outros xéneros–, Os soños de Daniel pretende recrear os anos da infancia e adolescencia de Castelao, transcorridos entre o seu Rianxo natal e os da adolescencia na pampa arxentina. Unha homenaxe «a quen soñou cunha Galicia máis libre; unha invitación para descubrir a humanidade dun artista, político e escritor que, co seu talento, deu voz ás esperanzas dun pobo». Daí que as ilustracións de Isabel Pintado se convertan nun xogo visual que acompaña ao texto, mesturando cores vivas, trazos suaves e escenas que convidan á fantasía e á imaxinación. O resultado non é outro que un libro que se pode ler coa mirada mesmo antes de descifrar o seu contido.
Para o editor José Luis Teófilo, esta nova proposta está enmarcada dentro da celebración do Ano Castelao, co obxectivo de cubrir o baleiro existente dentro das publicacións destinadas aos lectores máis novos, coincidindo precisamente co inicio do curso escolar. Unha proposta diferente, luxosamente editada, amena e didáctica para achegar a figura do autor de Sempre en Galiza, e de facela máis próxima e gozosa a todos os que sintan a curiosidade por descubrir unha figura como a de Castelao, tan fascinante como irrepetible.
