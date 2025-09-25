Configura las noticias de Google para no perderte nada de EL CORREO GALLEGO

Hay diversas formas de leer la edición digital de EL CORREO GALLEGO para estar al tanto de la actualidad compostelana, gallega, estatal e internacional. La más tradicional es acceder directamente a nuestra portada (elcorreogallego.es) pero también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, Google y otros buscadores.

Google Discover, uno de los servicios más populares de la multinacional estadounidense, ha introducido un cambio que marca un antes y un después en la forma en que millones de usuarios acceden a la información desde sus móviles. La gran novedad es que ahora puedes seguir directamente a EL CORREO GALLEGO en Google Discover de forma gratuita y personalizar tu experiencia para que te muestre el contenido que se ajusta a tus intereses y preferencias.

¿Qué es Google Discover?

Google Discover es la pestaña de la aplicación de Google -integrada en la mayoría de móviles Android y disponible también en iPhone- donde aparecen las noticias más relevantes y personalizadas según tus intereses, búsquedas y ubicación.

Cada día, millones de personas entran en Discover para informarse, mantenerse al día de la actualidad o entretenerse con los contenidos más afines a sus gustos.

Cómo seguir a EL CORREO GALLEGO en Google Discover

Sabemos que EL CORREO GALLEGO es para ti un medio de referencia, así que para no perderte nada solo tienes que entrar en este enlace y, en la página que se abrirá, pulsar el botón 'Seguir en Google'. El proceso es sencillo y rápido:

En Android: desliza hacia la derecha desde la pantalla de inicio para abrir Google Discover. En iPhone: descarga la aplicación de Google desde la App Store y accede a Discover desde ahí. Inicia sesión con tu cuenta de Google. Cuando te aparezca una noticia de EL CORREO GALLEGO en tu feed, pulsa en el botón 'Seguir' que verás en la parte superior derecha.

Desde ese momento, tendrás un espacio dedicado a nuestras publicaciones que se actualiza permanentemente.

Sigue a EL CORROE GALLEGO en Google Discover / ECG

Gracias a esta nueva función, ahora puedes asegurarte de que todas las publicaciones de EL CORREO GALLEGO aparezcan en tu feed de Discover. Al seguirnos, tendrás acceso inmediato a:

Las noticias más relevantes de actualidad nacional e internacional.

Reportajes, entrevistas y análisis exclusivos de nuestros periodistas.

Opinión, cultura, deportes, entretenimiento y mucho más.

Vídeos y contenidos de nuestras redes sociales integrados en tu feed.

Todo ello de forma gratuita y sin necesidad de instalar nada más en tu móvil.

¿Por qué deberías seguir a EL CORREO GALLEGO en Discover?

Seguir a EL CORREO GALLEGO en Google Discover es la mejor manera de no perderte nada. En primer lugar, ahorrarás tiempo al tener toda la información de calidad reunida en un único espacio y, más importante, podrás personalizar tu experiencia para que Discover te muestre el contenido que realmente te importa, ya sean noticias de la actualidad local, de deportes o de Internacional. El algoritmo de Google muestra unas noticias u otras en función de muchos factores, pero no siempre acierta al seleccionar informaciones actualizadas y rigurosas. Al seguir a EL CORREO GALLEGO te aseguras el acceso a información de calidad que se ajusta a tus intereses y preferencias.