Test
¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Diez preguntas para comprobar si estás al día de las noticias más destacadas de la semana
Redacción
La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- As Cancelas desvela las cuatro nuevas aperturas que marcarán el inicio del otoño en Santiago
- Buscan figurantes en Santiago para una nueva serie de Netflix: estos son los requisitos necesarios
- Regresa el mejor tardeo de Santiago: nueva carta de tapas y música en directo en el sitio de moda
- Un referente mundial en educación inclusiva visita Santiago: «La inclusión es el mayor reto de las escuelas. Cada niño importa»
- Los futuros maquinistas de tren: «Renfe siempre garantiza una estabilidad»
- El CHUS despide a 13 residentes tras cinco años de formación
- Los hoteles de Santiago no frenan la caída y cierran su peor verano del último lustro
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche