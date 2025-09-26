200.000 españoles no reciben los cuidados paliativos que necesitan: "Les aboca a un sufrimiento evitable"

Los recursos en cuidados paliativos ha mejorado en España. Pero siguen siendo insuficientes: se estima que 200.000 personas continúan sin recibir la atención que necesitan lo que les aboca a "un sufrimiento evitable". Así lo ha dicho este viernes la doctora Elia Martínez Moreno, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) con motivo de las XV Jornadas Internacionales que la sociedad científica ha organizado en Zaragoza, junto a las VII Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos (CUSIRAR), y que se celebrarán hasta mañana viernes.

La situación que atraviesan los cuidados paliativos "no nos dan un aprobado a día de hoy" ha asegurado. Aludió, por ejemplo, a los últimos datos del ATLANTES Global Observatory of Palliative Care que indican que menos de la mitad de las facultades de Medicina que existen en España imparten una asignatura obligatoria sobre esta especialidad.

Los recursos

Si se habla de recursos, aunque los datos que arroja el Atlas de los Cuidados Paliativos en Europa 2025 ofrecen motivos para la esperanza, todavía ponen sobre la mesa importantes desafíos. Según este informe, en los últimos años se ha incrementado el número de equipos especializados en nuestro país, con un total de 450, lo que supone 0,96 servicios por cada 100.000 habitantes, frente a los 0,6 registrados en el análisis anterior, realizado en 2019. Pero, matizó, sigue habiendo una "manifiesta" escasez de recursos.

España continúa en el puesto 25 de los 53 países analizados en este estudio, justo en la media del continente, pero aún lejos de los Estados con mayores recursos, como Austria, Suiza o Suecia. Además, el estudio subraya la creciente heterogeneidad de los servicios específicos de atención paliativa en el sistema sanitario español.

Desigualdad en la atención

Además de la necesidad de potenciar e incrementar los recursos disponibles, la representante de SECPAL ha recordado que el pleno desarrollo de los paliativos en nuestro país requiere dar respuesta a otros retos: asegurar que los futuros profesionales de la salud adquieran formación y competencias; reconocer y acreditar oficialmente a los profesionales que ya trabajan en este ámbito e impulsar la aprobación de una Ley Nacional de Cuidados Paliativos que asegure la igualdad en el acceso a este derecho fundamental. Una ley, dijo, que tanto tiempo se lleva reclamando y no ha sido posible conseguir "y ayudaría a homogeneizar la atención en España, actualmente muy diferente en cada comunidad".

Rueda de prensa de presentación de las jornadas / SECPAL

"Queremos que la mirada paliativa llegue a la sociedad", ha reclamado el doctor Santiago Trueba Insa, presidente del Comité Organizador de las jornadas y presidente de la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, sobre el objetivo del encuentro. Si se habla de inequidad, ha puesto el ejemplo de su comunidad, donde "no disponemos de consultas externas de paliativos ni de unidades o profesionales paliativistas dentro de los hospitales generales". "En paliativos el código postal va a determinar cómo vas a fallecer", se ha dicho en la rueda de prensa.

El reto de la cronicidad

"Es complejo navegar en el sistema de salud si tienes una enfermedad crónica; si tienes varias enfermedades crónicas, la complejidad aumenta exponencialmente. Nuestro sistema de salud actual no está preparado para asumir este reto", ha señalado por su parte Rafael Bengoa, reconocido experto en salud pública y gestión sanitaria, durante la presentación de las jornadas, que reúnen a cerca de 700 profesionales en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.

Según Bengoa, reconocido por su amplia trayectoria en la OMS y en la reforma de modelos sanitarios, la razón de esta limitación para hacer frente a las implicaciones de la cronicidad es que el sistema de salud, tanto público como privado, "está organizado para atender a través de especialidades individuales, en general fragmentadas entre sí; eso puede ser satisfactorio para un problema de salud agudo y puntual, pero no lo es para atender la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en nuestra sociedad".

"Seguimos más obsesionados con la longevidad que con la vitalidad. Tenemos que modificar esa lógica; el modelo organizativo asistencial debe cambiar para ofrecer calidad también en la respuesta a lo crónico, no solo a los procesos agudos", ha asegurado.

Investigación

Marisa de la Rica, presidenta del Comité Científico, ha subrayado que, en España, tanto la práctica clínica como la investigación en cuidados paliativos "han alcanzado un nivel sobresaliente, gracias a equipos altamente comprometidos en todo el territorio". Sin embargo, añade, "este potencial aún no se corresponde con una apuesta decidida de las instituciones ni con un reconocimiento académico y profesional acorde".

El programa de las XV Jornadas Internacionales de SECPAL y VII Jornadas de CUSIRAR incorpora enfoques especialmente innovadores y necesarios, como la musicoterapia, la exploración de nuevas credenciales formativas, el papel del periodismo como disciplina clave en la comunicación vinculada a la atención paliativa o la integración de los cuidados paliativos en la asistencia de las personas que participan en ensayos clínicos, entre otros.