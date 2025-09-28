Fallece el periodista e historiador coruñés Carlos Fernández Santander
EFE
El historiador y periodista Carlos Fernández Santander falleció este domingo en A Coruña a los 80 años. Autor de numerosas obras sobre la Guerra Civil, el franquismo y la memoria histórica, Fernández Santander también escribió sobre otra de sus pasiones: el Deportivo de la Coruña.
‘Un club centenario. Historia del Real Club Deportivo de La Coruña’ fue editado por Ediciones Arenas, cuyo dueño, Manuel Arenas, mostró este domingo su profundo pesar por la pérdida del escritor.
“He recibido la triste noticia del fallecimiento, del escritor e historiador D. Carlos Fernández Santander, gran colaborador y amigo de Libreria Arenas, así como, miembro del Jurado del Premio Literario, Fernando Arenas Quintela, nuestro más sentido pésame por su fallecimiento, y un recuerdo desde aquí a su memoria, Amigo Carlos, Descansa en Paz”, escribió en su perfil de Instagram.
Fernández Santander ha sido distinguido con premios como el Bosco de Oro, el Gran Premio Castelo d'Ouro, el Premio Ejército de Periodismo, el Wenceslao Fernández Flórez de la Diputación y el Julio Camba.
