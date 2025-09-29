"Es la Baja Edad Media, una barbaridad": Luis Zahera condena el genocidio en Gaza

El actor compostelano Luis Zahera, ganador de dos premios Goya, ha alzado también su voz contra el "genocidio" que, según denunció, está viviendo el pueblo palestino en Gaza. "Lo que está ocurriendo es de la Baja Edad Media, una barbaridad. Y no, no es una guerra", afirmó en una entrevista concedida a Europa Press.

Zahera apeló directamente a la responsabilidad de la clase política para que actúe "con urgencia" y ponga fin a un conflicto que, aseguró, lleva "millones de años enquistado". "Todos los apoyos son necesarios, porque es una cosa absolutamente medieval", insistió el intérprete, que reclamó más acciones diplomáticas y políticas frente a las "barbaridades que se están viendo".

Luis Zahera en un fotograma de la nueva serie de Netflix 'Animal', rodada en Santiago y alrededores / JAIME OLMEDO/NETFLIX

El protagonista de As Bestas y El Reino, entre otras, también puso en valor el papel de la cultura a la hora de dar visibilidad a la masacre. "Los artistas siempre fueron muy responsables de romper el silencio y de usar todos los micrófonos y altavoces que tengan para intentar dar visibilidad", añadió su compañera de reparto en Animal, Lucía Caraballo, quien se sumó a las críticas y al llamamiento a la solidaridad con el pueblo palestino.

Netflix estrena 'Animal'

Las declaraciones de Zahera coinciden con el estreno de Animal, la nueva comedia creada por Víctor García León (Selfie, Los europeos) que llega este viernes 3 de octubre a Netflix. Rodada íntegramente en Galicia y compuesta por nueve capítulos, la serie sigue las peripecias de Antón (interpretado por Zahera), un veterinario rural que, ante el cierre de explotaciones ganaderas y la falta de relevo generacional, se ve obligado a aceptar un trabajo en la tienda de mascotas de su sobrina Uxía (Caraballo) en Santiago.

La ficción, que cuenta también con Carmen Ruiz, Antonio Durán ‘Morris’, Darío Loureiro y Raquel Nogueira, aborda desde el humor y con un tono familiar temas como la crisis del campo, el impacto de las macrogranjas, el cambio climático y la pérdida de servicios básicos en el rural gallego.

"Es muy positivo y didáctico que se vea reflejado este fenómeno", señaló Zahera, quien recordó su infancia entre animales de granja. Con Animal, Netflix suma una nueva producción rodada en Galicia que combina entretenimiento y reflexión social, mientras su protagonista no duda en emplear su notoriedad para denunciar otras injusticias como el genocidio en Gaza.