Incendios forestales
El incendio del Pico del Lobo de Guadalajara sigue en nivel 1 y continúan las labores de extinción
Se han incorporado los medios aéreos y cerca de 120 efectivos de bomberos forestales con 20 medios terrestres
EFE
Cuatro medios aéreos y veinte terrestres trabajan en las labores de extinción del incendio del Pico del Lobo, en Guadalajara, que este martes llega a su décimo día.
Según ha informado el Infocam en la red X, a las 8:30 horas de esta mañana se han incorporado los medios aéreos y cerca de 120 efectivos de bomberos forestales con 20 medios terrestres, entre ellos del Ministerio así como de Castilla y León, además de Castilla-La Mancha.
Este lunes por la tarde el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, informó de la decisión de bajar a nivel 1 el incendio debido, principalmente, a la mejora de la meteorología y a que el perímetro está, en general, frío y solo persisten algunos puntos calientes que se han seguido rematando con medios aéreos, brigadas terrestres y autobombas.
Se mantiene la situación operativa de nivel 1 y sigue cerrada la carretera GU-187 y el camino de acceso al Puerto de la Quesera.
