DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS DE IDADE
Un ano de vida en ‘Maiores Milladoiro’
A residencia de Ames, que cumpreu o seu primeiro aniversario o pasado 16 de setembro, é un exemplo na atención os maiores
MARIO FAJARDO
Hoxe, 1 de outubro, celébrase o Día Internacional das Persoas de Idade, unha xornada na que se pon de manifesto a importancia de recoñecer ás persoas maiores como protagonistas e non só como destinatarias de coidados. Baixo o lema As persoas de idade impulsan a acción local e mundial: as nosas aspiracións, o noso benestar e os nosos dereitos, a ONU lembra que o envellecemento da poboación require políticas inclusivas, coidados de calidade e un cambio de mirada cara ao papel activo dos maiores na sociedade.
Ese recoñecemento tradúcese en proxectos locais como a residencia Maiores Milladoiro, que o pasado 16 de setembro cumpriu o seu primeiro aniversario. O centro conta con 59 prazas, atendidas por un equipo de 42 profesionais. A súa codirectora, Paula Guzmán, fai un balance moi positivo: «Estamos moi contentos coa evolución deste ano, coa acollida e coa confianza das familias, coas que se crea un vínculo importante ».
A filosofía do centro baséase en ofrecer unha atención próxima e familiar, ao tempo que garante seguridade e servizos especializados. Maiores Milladoiro dispón de médico propio, enfermería, fisioterapia e rehabilitación, ademais de podoloxía, hospitalización a domicilio e unidade de psiquiatría. A parte sanitaria complétase con apoio social, transporte adaptado, salón de peiteado, lavandería e limpeza, así como acompañamento a hospitais cando é necesario.
Xunto a iso, os residentes contan con aula multimedia, conexión a internet, un amplo programa de animación e excursións, ademais de eventos con participación das familias. Todo iso, explica Guzmán, «ten un obxectivo moi claro: fomentar un envellecemento activo e saudable, ofrecendo comodidade, acompañamento e actividades adaptadas aos intereses de cada persoa».
Un dos puntos máis valorados do centro é o seu amplo xardín e as zonas verdes, que permiten tanto o descanso como a realización de actividades ao aire libre. A súa localización no Milladoiro facilita tamén a integración co contorno e co propio Santiago, onde está programada unha saída á Alameda e á zona vella coincidindo coa celebración do Día Internacional das Persoas Maiores.
Neste 1 de outubro, cando a ONU lembra que as persoas maiores son titulares de dereitos e impulsoras de cambios sociais, experiencias como a de Maiores Milladoiro demostran que esa filosofía pode facerse realidade cada día. Un centro que, no seu primeiro ano de vida, xa é un exemplo local de como acompañar ás persoas maiores con dignidade, benestar e participación social.
