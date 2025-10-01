Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS DE IDADE

Innova Senior: un espazo de vida activa na terceira idade

O centro combina coidado, rehabilitación e actividades personalizadas para promover a autonomía e o benestar nas persoas maiores

Un grupo de persoas maiores facendo actividades no centro de día. | C. P.

Un grupo de persoas maiores facendo actividades no centro de día. | C. P.

MARIO FAJARDO

Santiago

En pleno corazón de Santiago de Compostela atópase Innova Senior, un centro de día que vai máis alá do concepto tradicional. A súa filosofía é clara: poñer as persoas maiores no centro, ofrecendo un espazo onde se coidan, se respectan e se valoran as súas decisións e proxectos de vida. «O importante para nós é cada persoa», explica Sandra Alvite, xerente do centro. «Queremos dar resposta e apoio a todo aquilo que cada persoa necesita e quere».

Dúas persoas maiores nunha sesión de servizos de unidade de memoria.

Dúas persoas maiores nunha sesión de servizos de unidade de memoria.

O obxectivo de Innova Senior é mellorar o benestar das persoas usuarias mediante un modelo multiservizo, que combina a atención no propio centro con programas de rehabilitación física e cognitiva e servizos de axuda a domicilio. Isto permite ofrecer unha resposta flexible ás diferentes necesidades, respectando sempre a autonomía de cada persoa.

Un dos servizos máis innovadores é a unidade de vida activa, pensada para persoas totalmente independentes que queren manterse activas e desenvolver o seu día con actividades significativas. «Adaptamos obradoiros de estimulación cognitiva, actividade física, novas tecnoloxías ou manualidades ás preferencias e capacidades de cada persoa», explica Alvite.

Para aqueles que buscan unha rutina diaria máis ampla, o centro de día permite estancias desde tres horas ata xornada completa, con servizo de comedor propio e un equipo multidisciplinar que potencia tanto as capacidades cognitivas como físicas. Ademais, a oferta complétase con servizos de rehabilitación individualizada e a unidade de memoria, que traballa atención, memoria e funcións executivas mediante sesións adaptadas a cada persoa.

Para quen prefira recibir coidados na súa propia casa, Innova Senior ofrece atención a domicilio básica ou especializada, contando con profesionais en fisioterapia, terapia ocupacional e enfermería. «Buscamos que todas as persoas poidan acceder a servizos personalizados, tanto no centro como no seu domicilio, mantendo a independencia e a calidade de vida», subliña Alvite.

A filosofía do centro complétase coa metodoloxía housing, que crea un ambiente familiar e acolledor. Os usuarios poden levar obxectos persoais e integrarse en pequenos grupos que funcionan como unidades familiares, reforzando a sensación de fogar e pertenza. Con máis de 500 metros cadrados, distintas salas de actividades e un xardín exterior, Innova Senior ofrece un espazo cómodo e estimulante para envellecer con dignidade.

DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS DE IDADE 2025

DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS DE IDADE 2025

DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS DE IDADE 2025

Con 90 persoas usuarias e un equipo de 25 profesionais especializados, Innova Senior convértese nun referente en Santiago de Compostela no coidado, acompañamento e desenvolvemento activo das persoas maiores, demostrando que é posible combinar profesionalidade, autonomía e calidade de vida nun mesmo espazo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents