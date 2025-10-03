LXII Festa do Marisco do Grove
O Grove vibra na cita festiva máis agardada do ano
Do 2 ao 12 de outubro, a celebración, declarada de Interese Turístico Nacional, ofrece gastronomía e actividades para todos os públicos
Mario fajardo
O Grove xa vive de cheo a 62ª edición da Festa do Marisco, inaugurada onte e que se prolongará ata o domingo 12 de outubro. Declarada de Interese Turístico Nacional desde 2013, a cita converteuse nun dos grandes reclamos gastronómicos de Galicia e cada ano atrae milleiros de visitantes de toda a península e tamén de Portugal.
O seu segredo reside na combinación de produtos mariños de primeira calidade a prezos accesibles e unha fonda tradición cultural, cun grande ambiente festivo que enche de vida as rúas do Grove durante dez xornadas.
Os productos galegos como protagonistas
O prato forte, coma sempre, son os mariscos das Rías Baixas. Nesta edición, as carpas ofrecen unha ampla variedade de opcións que van desde os percebes, a 21 euros os 200 gramos, ata o clásico polbo á feira, que pode degustarse por 15 euros a media ración ou 18 a completa. Tampouco faltan as vieiras ao forno, a seis euros a unidade, nin as zamburiñas á prancha, a nove. O arroz de marisco, un dos máis solicitados polos visitantes, serviráse en cazola de recordo por 8,30 euros, mentres que os amantes da nécora poderán probala a nove euros a peza. Ademais, a oferta complétase con ostras, camaróns, navallas, croquetas mariñeiras, fideos con marisco e diferentes variedades de empanada, todo preparado para achegar o mellor sabor do mar á mesa.
As carpas de degustación abrirán ao público todos os días, en horario de mañá e tarde, con tempos ampliados nas fins de semana para darlle resposta á grande afluencia de visitantes.
A programación para esta fin de semana
Hoxe venres, a festa ofrece, ademais, xogos tradicionais para os máis pequenos, unha nova sesión do ciclo de conferencias Cultivando o mar e unha noite musical encabezada por Jota & Purpy DjSet, El Bugg e Las Ninyas del Corro, que farán bailar á carpa de concertos ata ben entrada a madrugada.
Mañá será a quenda da regata de dornas á vela, unha das probas máis emblemáticas da tradición mariñeira do Grove, seguida dos concertos de Alberto & García e León Benavente, aos que se sumará DJ Nanein para prolongar a festa.
O domingo chegará o momento doutra regata clásica, neste caso de dornas a remo, que partirá do porto rumbo á ponte da Toxa, xunto coas actuacións de De Ninghures e Cinco en Zocas.
Festa do Marisco do Grove 2025Festa do Marisco do Grove 2025
Con máis de seis décadas de historia, a Festa do Marisco consolidouse como unha referencia a nivel nacional. Agora, dende O Grove apuntan máis alto: queren conseguir o recoñecemento como Festa de Interese Turístico Internacional. O obxectivo parece ao seu alcance, sustentado na calidade dos seus mariscos, no atractivo cultural da programación e no escenario privilexiado das Rías Baixas, que converten cada outubro a localidade nun destino imprescindible para os amantes da boa mesa.
