Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Un test semanal recopila en diez preguntas los hechos más relevantes de los últimos días
Redacción
La semana ha dejado numerosas noticias en el ámbito político, social, económico y cultural. Para repasar lo más destacado y medir cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas con las claves informativas de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de comprobar tu nivel de atención a la actualidad y repasar lo esencial antes de que empiece una nueva semana de noticias.
