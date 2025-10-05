Unha viaxe á illa xaponesa de Shikoku e á súa cultura budista da peregrinación
Situada ao sur do país, esta illa conta cunha ruta espiritual milenaria que mantén conexións co Camiño de Santiago
Manuel F. Rodríguez
“Que che axude a camiñar na vida con sabedoría e compaixón”. Son palabras do monxe responsable da Convención do Camiño da illa Shikoku quen, tras saudarme, me obsequiou co rosario -nenju, en xaponés- dos 88 templos que forman esta ruta budista do sur de Xapón.
Estaba eu alí para dar a conferencia inaugural da convención. Celebrada no auditorio da cidade de Takamatsu, contou coa participación de oitocentos monxes e peregrinos desta ruta. Varios deles, tamén peregrinos a Santiago, despedíronme en perfecto castelán cun sonoro ‘Buen Camino’.
Fun tan lonxe convidado pola Asociación de Amigos do Camiño de Shikoku -Shikoku Henro-, que preside Hirofumi Matsuoka, gran valedor tamén da ruta xacobea. Impartín dúas conferencias máis. Na cidade de Sanuki e na Universidade de Kagawa, unha das provincias da illa. Grazas ao labor difusor da asociación, tamén nelas se completou de xeito sobrado o aforo.
O tema das charlas foron os valores antropolóxico-simbólicos que relacionan esta ruta nipoa e o Camiño de Santiago. Investigo desde hai trinta anos a ruta xacobea. E, por suposto, coñezo a peregrinación de Shikoku e a algúns dos seus impulsores.
Pero, claro, o que non coñecía era o Shikoku Henro in situ. Esa foi a razón da segunda parte da viaxe.
Rito
Setembro non é o mellor mes para unha viaxe á illa de Shikoku. Ou te rendes ao aire acondicionado ou deixas que unha calor densa e somnámbula te siga a onde vaias. Eu deixei que me seguira. E así, e coa axuda de Hirofumi Matsuoka, realicei a ruta entre os templos 70 e 86. Non tiven tempo a máis. E iso que os templos 87 e 88, onde finalizan o camiño moitos peregrinos malia non esixirse que así o fagan, quedaban próximos.
Sabía do atavismo do rito nesta ruta. Exprésase na interiorizada amabilidade dos seus monxes, hospitaleiros e peregrinos, nos templos e na pulcritude coa que a miman -camiños antigos, templos, contornos-. Unha simbiose a través do rito entre o factor humano e a natureza que abraia por momentos.
Fora Fuji, o intérprete das conferencias, quen cando recibín o rosario budista me advertira dese sentido ritual: “O que che entregan nesa caixa e moi valioso para nós, ata para min, que non son peregrino. É un gran regalo para quen o entrega porque cre que será moi beneficioso para quen o recibe”.
E prevido por estas palabras fun ao camiño. Non para facerme parte do rito, o que resultaría unha estupidez, pero si por respecto e por poñelo en relación, por exemplo, co Camiño de Santiago, onde o rito nunca tivo tanta presenza e onde a que tivo estase perdendo.
Círculo
Tamén a percepción simbólica foi e é intrínseca ao Shikoku Henro. Exprésase sobre todo na súa estrutura dobremente circular.
Por un motivo xeográfico, xa que os seus 88 templos circunvalan a illa ao longo de 1.200 quilómetros ata que os templos 1 e 88, separados por apenas 30 quilómetros, completan o círculo.
E por unha concepción transcendente, pois esta disposición tamén representa o encontro final do peregrino transformado pola ruta co peregrino que a iniciou. Non hai meta, como dixemos, hai reencontro. Certos peregrinos van do templo 88 ao 1 para concluír a peregrinación e pechar o círculo en todos os sentidos.
Purificación
O Shikoku Henro faise vestido de branco, a cor da purificación interior que os xaponeses buscan nel. Pero está aberto a calquera persoa do mundo que desexe facelo, sexan cales sexan os seus motivos. Ninguén lle preguntará ao respecto. Pode realizarse a pé ou por outros medios e de xeito completo ou parcial.
A ruta xurdiu no século IX, cando o monxe Kobo Daishi percorreu a illa para expandir o budismo e fundar varios dos templos hoxe existentes. Con todo, o camiño actual procede de séculos posteriores e integra o budismo con elementos xintoístas, a relixión xaponesa orixinal.
Goshuin
Non hai nesta ruta un documento histórico para acreditar a súa realización. Débese, ao contrario do que sucede no Camiño de Santiago, a que non ten inicio nin meta como tal. O significativo é o libro-credencial que os peregrinos mercan para selar -goshuin- con tinta e caligrafía tradicional alusiva ao significado de cada templo polo que pasan.
A vestimenta branca dos peregrinos permite identificalos á poboación local, que acostuma a prestarlles axuda e a obsequialos con té e doces. Esta hospitalidade -osettai- complétase coa atención que reciben en certos espazos de descanso gratuítos creados por entidades e benfeitores, e cos albergues a eles destinados -shukubo-.
No templo 86, Sogo, o seu monxe responsable, mostrounos unha construción en curso. Será un espazo de meditación para os peregrinos dedicado á saúde físico-espiritual en unión coa natureza. Para os que, coma min, non son moito de crer, pero si de sentir, o Shikoku Henro convida a sentir.
