Emergencias negó a la jueza y las Corts tener "soporte documental alguno" o "grabaciones en general" del Cecopi

La Conselleria de Emergencias negó a la jueza de la causa de la dana y al grupo parlamentario socialista en las Corts tener "soporte documental alguno" o "grabaciones en general" del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Aunque once meses después de la dana que acabó con la vida de 229 personas, la productora contratada por la Generalitat para grabar recursos sobre las emergencias que se registran en la Comunidad Valenciana ha entregado a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, 39 microvídeos del Cecopi. Apenas son cinco minutos de grabaciones. Pero son, junto a los otros 6 minutos y 35 segundos del Cecopi grabados por la televisión autonómica À Punt, y el audio de un minuto del mismo Cecopi que grabó el jefe de Climatología de la Aemet (Agencia estatal de meteorología), los únicos 12 minutos y 35 segundos que se conservan, o se conocen, del Cecopi del 29 de octubre. Una reunión vital para la seguridad de los miles de valencianos afectados por la dana (depresión aislada en niveles altos) y que duró casi doce horas pero de la que sólo se han conocido 12 minutos y 35 segundos.

Cecopi del 29-O: presencial y a distancia

La reunión del Cecopi se creó en el sistema Webex (una plataforma para realizar conferencias a distancia) a las 16.32 horas del 29 de octubre. A las 16.36, la Avsre (Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias), organizadora de la reunión, "se conecta lo que la da por iniciada y la deja abierta a la conexión de los participantes". El primer participante externo se conectó a las 16.37 horas. La reunión se cerró a las 4.19 horas de la madrugada del 30 de octubre. "En el momento del cierre permanecían 7 usuarios conectados", certificó Irene Rodríguez Rodrigo, secretaria autonómica de Emergencias e Interior y directora de la Agencia valenciana de Seguridad y respuesta a las Emergencias. Cabe recordar que esta relevante reunión del Cecopi participaron de forma presencial los máximos responsables de la Emergencia (la consellera Salomé Pradas, el secretario autonómico Emilio Argüeso, junto a los técnicos Jorge Suárez, José Miguel Bausset, dos comandantes de la UME (Unidad militar de emergencias) o el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó y el diputado Avelino Mascarell). En remoto se conectaron la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo; el jefe de climatología de la Aemet, José Ángel Núñez Mora, además de representantes de Cruz Roja, o la consellera de Servicios Sociales y vicepresidenta, Susana Camarero, de forma intermitente, durante esa tarde.

"No consta soporte documental alguno"

La Conselleria de Emergencias ha negado desde el principio que existieran grabaciones del Cecopi. La primera vez lo expresó formalmente en un escrito dirigido a la jueza de la dana el 4 de marzo de 2025. "El Cecopi no es un órgano colegiado a los efectos de la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público [por lo que] no se dispone de la figura del secretario/a, no se levantan actas, ni se graban sus sesiones. Es por ello que no consta soporte documental alguno", certificó en un escrito la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez Rodrigo. Nadie mencionó hace siete meses a la magistrada que existían grabaciones del Cecopi, aunque estuvieran destinadas a usos periodísticos.

El PSPV denunciará un delito de falsedad

Por su parte, el PSPV denunciará al titular de Emergencias del Consell de Carlos Mazón, Juan Carlos Valderrama, por un posible delito de falsedad en documento público tras negar este en una respuesta oficial remitida al grupo socialista en las Corts que existían grabaciones de la reunión del Cecopi del pasado 29 de octubre, día de la dana en la que fallecieron 229 personas. Así lo ha trasladado el síndic socialista, José Muñoz, en declaraciones a los medios de comunicación durante las que ha apuntado que "romper la institucionalidad es que un gobierno responda con mentiras a las preguntas que realiza la oposición".

Respuesta de Valderrama el 4 de septiembre

Muñoz y la diputada Alicia Andújar preguntaron a Valderrama en su día por registro de entrada sobre posibles vídeos del Cecopi, el órgano gestor de la emergencia. El conseller contestó el 4 de septiembre que al tratarse de "un órgano que se constituye cuando la situación de la emergencia lo requiere y en el cual se integran los mandos de las diferentes Administraciones" y que no tiene "naturaleza de órgano colegiado", no dispone "de actas formales ni grabaciones de carácter general".

"Mazón no puede seguir"

El dirigente socialista ha señalado que los 39 vídeos del Cecopi que se hicieron públicos este fin de semana demuestran "lo que hacía y no hacía cada uno el 29 de octubre" y son "una prueba más de que Carlos Mazón no puede seguir al frente de la Generalitat Valenciana ni un minuto más" y ha remarcado que este rechazo "lo demuestran las encuestas donde el 82% de los valencianos continúan rechazando su gestión y nueve de cada diez considera que no debe ser candidato en las próximas elecciones"

Con todo ello, Muñoz ha afeado a Valderrama que "esté más preocupado en cubrir las mentiras de su jefe que en dar respuestas a las emergencias" y ha advertido que "no puede mentir en documento oficial". "Frente a las mentiras del Consell de Mazón, los socialistas seguiremos fiscalizando al gobierno y defendiendo la democracia", ha concluido.

Baldoví y "el estado en el que llegó" Mazón

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, también se ha referido este lunes a los vídeos del Cecopi revelados el viernes, sobre los que ha subrayado tres puntos concretos: que el envío de la alerta ya se barajaba a las 17 horas, que Pradas "mintió en sede judicial" al señalar que no conocía el Es Alert hasta las 20.00 horas del 29-O y que Mazón "llega absolutamente descolocado" al centro de l'Eliana.

Sobre este último punto, Baldoví ha destacado que las imágenes del president "hablan por sí solas de cuál era el estado en el que llegó" al Cecopi y de la "absoluta desconexión que tenía de la realidad", algo que atribuye a la "sobremesa inacabable" en la que estuvo "mientras la gente se ahogaba".

Además, considera que Mazón "mintió" cuando dijo que estuvo comunicado en todo momento. "Dijo que en todo momento estaba perfectamente informado y en las imágenes vemos a un Mazón absolutamente descolocado, que no sabía de la gravedad porque había estado en una sobremesa inacabable y más preocupado por no tener cobertura que de las consecuencias de la inundación", ha añadido el portavoz de Compromís.