La Fundación Notariado concede al rey Felipe VI el I Premio Fides Grandes Valores
El galardón, que se entregará este viernes, es un reconocimiento a su trayectoria «ejemplar como monarca al servicio de España y del Estado de Derecho»
La Fundación Notariado ha trasladado a la Casa Real su decisión de distinguir al rey Felipe VI con el I Premio Fides Grandes Valores, galardón que fue aceptado, y que le será entregado por el pleno del Consejo General del Notariado (CGN) y el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy Marqués, en audiencia concedida por su majestad este viernes en el Palacio de la Zarzuela. Se trata de una escultura en bronce denominada Equilibrio realizada por la joven artista aragonesa Estela Ferrer, que simboliza el movimiento de dos ramas que se rodean y abrazan: la convivencia y el respeto, y que coexisten en armonía e igualdad.
«Desde el Notariado español nos sentimos muy honrados de que su majestad haya aceptado convertirse en nuestro primer galardonado. Consideramos que su persona reúne los valores que defendemos los 2.800 notarios que, como parte de los poderes del Estado, proporcionamos la legalidad, la justicia y la seguridad jurídica preventiva que ampara la Constitución», ha señalado la presidenta del CGN y de la propia Fundación, Concepción Pilar Barrio del Olmo.
La denominación del premio incluye el término latino Fides, una de las virtudes públicas romanas, que representa la confianza que los ciudadanos depositan en la fe pública notarial para las más preciadas decisiones de su vida personal, familiar o patrimonial. Nihil Prius Fide (Nada antes que la fe pública) es su lema.
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- «Queremos exportar un nuevo modelo de movilidad de Santiago al resto de Europa»
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Rescatan dos veces por la ventana y en noches consecutivas a una persona mayor que se cayó en su casa en Santiago