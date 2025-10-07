La Fundación Notariado concede al rey Felipe VI el I Premio Fides Grandes Valores

La Fundación Notariado ha trasladado a la Casa Real su decisión de distinguir al rey Felipe VI con el I Premio Fides Grandes Valores, galardón que fue aceptado, y que le será entregado por el pleno del Consejo General del Notariado (CGN) y el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy Marqués, en audiencia concedida por su majestad este viernes en el Palacio de la Zarzuela. Se trata de una escultura en bronce denominada Equilibrio realizada por la joven artista aragonesa Estela Ferrer, que simboliza el movimiento de dos ramas que se rodean y abrazan: la convivencia y el respeto, y que coexisten en armonía e igualdad.

«Desde el Notariado español nos sentimos muy honrados de que su majestad haya aceptado convertirse en nuestro primer galardonado. Consideramos que su persona reúne los valores que defendemos los 2.800 notarios que, como parte de los poderes del Estado, proporcionamos la legalidad, la justicia y la seguridad jurídica preventiva que ampara la Constitución», ha señalado la presidenta del CGN y de la propia Fundación, Concepción Pilar Barrio del Olmo.

Tenemos el honor de anunciar que entregaremos junto a @Notarios_ES el 'Premio Fides Grandes Valores' en su I Edición a S.M. el Rey Don Felipe VI en reconocimiento a su trayectoria ejemplar como Monarca al servicio de España y del Estado de Derecho



📆 Será el viernes 10 de… pic.twitter.com/QTIWxkNRvl — Fundación Notariado (@FNotariado) October 7, 2025

La denominación del premio incluye el término latino Fides, una de las virtudes públicas romanas, que representa la confianza que los ciudadanos depositan en la fe pública notarial para las más preciadas decisiones de su vida personal, familiar o patrimonial. Nihil Prius Fide (Nada antes que la fe pública) es su lema.