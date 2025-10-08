El portaviones Gerald R. Ford dice adiós a Mallorca: 3.000 soldados se despiden de seis días de permiso, ocio, excursiones, compras y Tinder

Entre la expectación ciudadana y el momento de especial tensión política y bélica que se vive en el Mediterráneo Oriental, el portaviones nuclear Gerald R. Ford, el más moderno y de mayor tamaño de la armada estadounidense, con sus 330 metros de eslora y su imponente estampa, se despide hoy de Mallorca tras una visita de seis días. Durante su estancia, ha permanecido fondeado en la bahía de Palma sin recibimientos oficiales a bordo y ha desembarcado a 3.000 de los 4.500 soldados que navegan en el buque.

Esta tarde está previsto que el portaviones se despida de Mallorca, que cierre sus compuertas a la una y leve anclas a las cuatro de la tarde, sus dos anclas de 30 toneladas, diseñadas para soportar el desplazamiento de las 100.000 toneladas del buque. Su próximo destino será las costas de Croacia, en el Mar Adriático.

Bus con marines estadounidenses rumbo a Festival Park / Miguel Vicens

Durante estas seis jornadas, el Dique del Oeste se ha convertido en el punto de conexión entre la bahía y la ciudad de Palma, gracias a una red de embarcaciones chárter y golondrinas contratadas para trasladar a tierra a los 3.000 soldados, muchos de los cuales desembarcaban por primera vez desde que el buque zarpó en junio desde Norfolk, Virginia, para integrarse en ejercicios navales de la OTAN en aguas de Noruega, por primera vez con el portaviones a pleno rendimiento.

Una vez en la zona restringida de la dársena portuaria, los militares se han movido por Mallorca con libertad absoluta, con más discreción que en décadas anteriores. Muchos han contratado excursiones en autobús para visitar centros comerciales o destinos turísticos como la tradicional Valldemossa, las cuevas del Drac o la ruidosa Magaluf. Otros han alquilado furgonetas con conductor para recorrer la isla con comodidad, combinando turismo de día y ocio nocturno, a veces buscando clubes para emular a sus antecesores de finales de los ochenta o utilizando aplicaciones de citas tipo Tinder, que también han llegado a la marina estadounidense. Los conductores-cicerones más experimentados han sido obsequidos con generosas propinas. También con recuerdos del portaviones como gorras, camisetas y mecheros marca Zippo.

Colas de taxis para entrar en la zona restringida en el Digue del Oeste / Miguel Vicens

La mayoría de soldados de persmiso ha utilizado taxis durante estas jornadas, los cientos de vehículos que cada día colapsaban el Dique del Oeste para desplazarse desde el centro de Palma hasta la playa de Es Trenc o cualquier otro destino caprichoso. Muchas parejas, en cambio, que no pueden estar juntas a bordo del portaviones, aprovecharon los permisos para alojarse en suites de hoteles, también con generosas propinas para los establecimientos.

Los tiempos cambian, y algunos soldados han optado por explorar Palma en bicicleta, pasando el control militar del Dique del Oeste sobre dos ruedas y evitando toda la abrumadora oferta de taxis, autobuses o vehículos con chófer. El nuevo carril bici del Passeig Marítim les habrá encantado, aunque a partir de ahí la ciudad convierte su vía para bicicletas en un recorrido discontinuo.