Día Mundial da Visión
A vista, un piar da saúde que moitas persoas esquecen protexer
No día de hoxe celébrase o Día Mundial da Visión | A detección temperá e a prevención son vitais para remediar as enfermidades oculares nunha actualidade cada vez máis visual e conectada
Iago Rodríguez
As principais prioridades de calquera persoa para levar unha vida plena, feliz e sa son contar cunha boa saúde mental e física. Ensinar á nosa mente a valorar ao máximo cada día que vivimos e compaxinar isto con actividades deportivas e unha boa alimentación impulsa que todo individuo se sinta realizado.
Non obstante, aínda que xeralmente se crea que con adestramentos constantes e unha rutina proveitosa os deberes están feitos, isto non é así, pois hai un aspecto crucial das nosas vidas que require dun coidado especial e, en ocasións, pasa desapercibido, como é a vista.
A visión desempeña un papel crucial para o ser humano. A través dela podemos interactuar co mundo e identificar todo tipo de elementos básicos. Ademais, é grazas aos nosos ollos que podemos imaxinar na nosa mente os interesantes escenarios que nos presenta a lectura ou mesmo visualizar os momentos máis importantes da nosa existencia.Ata resulta unha cualidade fundamental para desempeñar actividades cotiás como orientarse ou traballar.
Así, no día de hoxe, como cada segundo xoves do mes de outubro, celebrase o Día Mundial da Visión, unha xornada internacional coa que se busca poñer o foco neste aspecto esencial da calidade de vida e facer unha chamada para concienciar sobre a importancia da saúde ocular e a prevención da cegueira.
O lema da campaña é «Ama os teus ollos», unha mensaxe que fomenta ás persoas de todas as idades a prestar atención á saúde dos seus ollos e tomar medidas preventivas para manter a súa visión no mellor estado posible.
Esquecer que os nosos ollos requiren de coidados e previsións sinxelos pode derivar en complicacións ou patoloxías que causen baixa visión. De acordo cos últimos datos da OMS, máis de 2.200 millóns de persoas a nivel mundial teñen algún tipo de discapacidade visual ou ceguera, e no noso país, segundo os datos da organización sen ánimo de lucro Acción Visión España, máis de 1 millón de individuos teñen baixa visión.
¿Como se pode coidar día a día a vista?
Por esta mesma razón, a asociación difunde unha serie de recomendacións e hábitos cos que poder previr este problema causado por afeccións como as cataratas, a retinopatía diabética ou a retinosis pigmentaria, e que non se pode corrixir con lentes ni con cirurxía.
Informan que poden ser positivas prácticas como limitar o tempo que pasas diante de pantallas, descansar os ollos mirando un obxecto a uns seis metros metros de distancia polo menos vinte segundos cada vinte minutos, manter 50 centímetros de distancia entre as pantallas e os ollos ou controlar o estrés e descansar o suficiente.
Con todo, sinalan que unha das cuestións máis destacadas neste sentido é realizar visitas periódicas ao oftalmólogo para detectar e corrixir a tempo calquera patoloxía. Os datos contrastan dita afirmación, pois segundo o Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO), o 80% dos casos de ceguera e discapacidade visual poderían previrse mediante revisións periódicas a especialistas.
Cabe destacar que moitas das enfermedades que afectan á visión non presentan síntomas en fases temperás, polo que detectalas a tempo é crucial para non agravar as consecuencias.
