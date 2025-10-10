Medio ambiente
El Mar Menor recibe 1.800 litros por segundo de agua dulce y arrastres por la dana Alice
La comarca del Campo de Cartagena continúa en alerta roja por lluvias
Javier Ayala
La dana Alice que ha puesto en aviso rojo este viernes a Mazarrón y a la comarca del Campo de Cartagena ha dejado 34,8 litros en una hora en la rambla de Benipila, en el término municipal cartagenero, además de haber provocado la entrada de 1.800 litros por segundo de agua dulce y arrastres al Mar Menor.
Así lo ha puesto de manifiesto este viernes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien en declaraciones a la televisión autonómica recogidas por EFE ha expresado su preocupación por la posible afectación a la laguna salada de las intensas lluvias. No obstante, "habrá que hacer una valoración cuando finalice el episodio", ha advertido.
La lluvia está descargando con intensidad en el litoral sur, en las zonas de Cabo de Palos, La Manga y Cartagena, que son los lugares más afectados hasta el momento por la persistencia de las precipitaciones en las últimas horas, según ha informado el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan Esteban Palenzuela.
Las lluvias se están generalizando hacia el Mar Menor y se observa la formación de tormentas en el mar que afectarán a toda esa zona y la ciudad de Cartagena.
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia
- O Son do Camiño calienta motores y revela las fechas de la nueva edición del festival
- Jarro de agua fría de Augas de Galicia: la reparación de la presa de A Ponte Maceira no es «urxente nin prioritaria»
- Rosón responde a la oferta de Verea: "Jamás formaré un gobierno de coalición con el PP"
- Un menor resulta herido en la avenida de Lugo en el quinto atropello en apenas un mes en Santiago