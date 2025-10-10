Entre seis y siete meses: así es la larga espera para conseguir un diagnóstico de alzhéimer en España

A pesar de que más del 80% de los especialistas españoles consideran fundamentales las pruebas de biomarcadores para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, solo el 16,1% de los pacientes acceden a ellas. La limitación en el acceso se suma a los retrasos en el diagnóstico: el tiempo medio hasta detectar la enfermedad, a nivel internacional, alcanza los cinco meses. Destaca el caso de España y Francia, donde los pacientes pueden esperan entre seis y siete meses para conseguirlo.

Esta brecha se observa también a nivel internacional: en el conjunto de países analizados, únicamente el 15,2% de los pacientes accedió a pruebas de biomarcadores para confirmar la patología específica. Son datos de la de Adelphi Real World Dementia Disease Specific Programme, una encuesta multinacional entre médicos que tratan a pacientes con deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer en Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, y cuyos resultados se han dado a conocer durante la Alzheimer Europe Conference 2025, que se está celebrando en Bélgica.

En España no se remite con la suficiente rapidez al 30,8% de los pacientes con demencia leve y al 34,6% de quienes presentan deterioro cognitivo leve

Cuando es posible que el diagnóstico lo realice el médico de Atención Primaria, el proceso es más ágil, lo que refuerza el papel clave de este nivel asistencial en la detección, evaluación y manejo del deterioro cognitivo leve y la demencia por enfermedad, señalan los expertos. Aun así, la derivación a Neurología sigue siendo lenta: en España no se remite con la suficiente rapidez al 30,8% de los pacientes con demencia leve y al 34,6% de quienes presentan deterioro cognitivo leve.

Envejecimiento de la población

La enfermedad de Alzheimer afecta a aproximadamente 6,9 millones de personas en Europa, unas 800.000 en España, y se prevé que esta cifra casi se duplique para 2050 debido al envejecimiento de la población. Sin embargo, los expertos advirtieron durante el encuentro que la enfermedad de Alzheimer y las demencias siguen estando infradiagnosticadas, lo que impide a los pacientes acceder a opciones de tratamiento y cuidados.

Los pacientes tardan en ir a consulta porque no distinguen entre el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo causado por la enfermedad

La encuesta destaca que el 61% de los especialistas señaló que la principal barrera para identificar pacientes en fases tempranas de enfermedad es el retraso en la búsqueda de ayuda por parte de los propios pacientes debido al estigma asociado a la enfermedad, y el 43% afirmó que los pacientes tardaban en ir a consulta porque no distinguían entre el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo causado por la dolencia. En España, esta percepción alcanza el 44% en demencia leve y el 26,2% en deterioro cognitivo leve.

Primeros síntomas

Los síntomas más comunes que motivan una consulta diagnóstica son pérdida de memoria a corto plazo, las dificultades de concentración/atención y los problemas para recordar nombres o palabras. Aunque suelen ser detectados en primera instancia por un familiar, el estigma y la falta de conocimiento contribuyen al retraso en la búsqueda de ayuda, se ha insistido.

"Estos resultados dibujan un panorama profundamente preocupante sobre el diagnóstico en Europa y reflejan, tristemente, la experiencia de muchos pacientes y familias, que a menudo permanecen demasiado tiempo sin respuestas", ha afirmado Jean George, directora ejecutiva de Alzheimer Europe.

Terapias emergentes

"Las terapias emergentes dirigidas a la patología de la enfermedad de Alzheimer ofrecen esperanza para frenar su progresión y retrasar la necesidad de servicios de cuidados. Pero esta posibilidad depende de la detección temprana, ya que aproximadamente un tercio de los individuos en fases sintomáticas iniciales avanzará a etapas clínicas más graves en el plazo de un año", añadió el doctor Stéphane Epelbaum, vicepresidente asociado de Asuntos Médicos Internacionales en Eli Lilly.

"Nos encontramos en un momento crítico en el que las decisiones que tomemos ahora marcarán el futuro de la atención a la enfermedad en Europa", ha señalado, por su parte, el profesor Lutz Frölich, jefe del Departamento de Psiquiatría Geriátrica del Central Institute of Mental Health y catedrático de la Facultad de Medicina de Mannheim en la Universidad de Heidelberg (Alemania).

"La ciencia ya nos ha proporcionado soluciones para manejar la enfermedad de forma más eficaz en sus fases iniciales, con el potencial de reducir la carga de la enfermedad. Pero esto solo será posible si conseguimos agilizar el diagnóstico y garantizar un acceso oportuno y equitativo a la atención para todas las personas afectadas por esta enfermedad", ha concluido.