Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Pon a prueba tu memoria informativa con nuestro test de actualidad
Redacción
La semana ha dejado titulares en todos los ámbitos: política, sociedad, economía, cultura y deporte. Para repasar lo más destacado y poner a prueba tu nivel de atención, te proponemos un test de diez preguntas con los hechos más relevantes de los últimos días. Una forma rápida y amena de comprobar cuánto sigues la actualidad.
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia
- O Son do Camiño calienta motores y revela las fechas de la nueva edición del festival
- Rosón responde a la oferta de Verea: "Jamás formaré un gobierno de coalición con el PP"
- Un menor resulta herido en la avenida de Lugo en el quinto atropello en apenas un mes en Santiago
- Sandra Garrido, gallega en la Flotilla a Gaza, llega a Santiago: 'Israel meteunos a 15 persoas nunha cela duns oito metros por catro