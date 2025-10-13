Villanueva participa en Perú en el Congreso Internacional del Español

El prestigioso filólogo gallego Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidade de Santiago –de la que también fue rector–, participará esta semana en el Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebra en Perú.

En este congreso, al que está previsto que asistan cuatrocientos especialistas en temas lingüísticos y literarios sobre la lengua española, Darío Villanueva dejará su huella con su participación en dos de las importantes actividades programadas, dirigirá el panel conceptual de una mesa de análisis y presentará una antología del destacado escritor peruano César Vallejo, uno de los grandes innovadores de la poesía universal del pasado siglo.

La X edición del Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se celebra en la ciudad peruana de Arequipa del 14 al 17 de octubre. Es la gran cita del idioma español, en la que habrá participantes procedentes de todo el mundo hispánico para debatir sobre la realidad del español, su pasado, su presente y su porvenir, bajo el lema Grandes desafíos de la lengua española: mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, culturas digitales e inteligencia artificial.

En la solemne sesión de apertura participarán el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

También se prevé la intervención de los escritores Juan Gabriel Vásquez, Giovanna Pollarolo, Oswaldo Chanove, Javier Cercas –también académico de la Real Academia Española– , así como la de la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero.